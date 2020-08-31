YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Aslanapa Belediyesi’nden yol bakım çalışmaları

Aslanapa Belediyesi’nden yol bakım çalışmaları

KÜTAHYA HABERLERİ  | 31.08.2020 10:03 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde yol bakım ve onarım çalışmalarının belediye tarafından aralıksız devam ettiği bildirildi.Aslanapa Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yapılan açıklamada, ’’Belediye ekiplerimiz tarafından mahallerimizdeki yol bakım çalışmaları devam ediyor.

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde yol bakım ve onarım çalışmalarının belediye tarafından aralıksız devam ettiği bildirildi.
Aslanapa Belediyesi Fen İşleri ekipleri tarafından yapılan açıklamada, ’’Belediye ekiplerimiz tarafından mahallerimizdeki yol bakım çalışmaları devam ediyor. Hürriyet mahallesinden sonra ilçemizin en büyük mahallelerinden olan Yalnızsaray’da yol bakım, onarım ve peyzaj çalışmalarını başlattık. Kısa sürede bu çalışmaları bitirip diğer mahllerimizinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın rahatı için çalışmalarımız aralıksız devam edecek’’ ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Devrilen tırdaki yolcu öldü
Devrilen tırdaki yolcu öldü
Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi gerçekleşti
Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi gerçekleşti
Zafer bayramının 98’inci yılı kutlandı
Zafer bayramının 98’inci yılı kutlandı
Osmangazi Meydanı’na övgü yağıyor
Osmangazi Meydanı’na övgü yağıyor

Kütahya Namaz Vakitleri 31 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:53
Sabah
06:21
Öğle
13:05
İkindi
16:45
Akşam
19:40
Yatsı
21:02

Kütahya Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Pazartesi

Horozoglu Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Ayşem Eczanesi
Gediz
Tüfek Eczanesi
Simav
Hatipler Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu
Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
300 Yıllık Dibek Taşına İlgi
300 Yıllık Dibek Taşına İlgi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.