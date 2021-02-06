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Aslanapa Belediyesi’ne yeni hibe vidanjör aracı

06.02.2021 08:51 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Aslanapa Belediyesi’ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, yeni vidanjör aracı ve çöp konteynerleri hibe edildiği bildirildi.Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, ’’Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından, Aslanapa Belediyemize temizlik hizmetlerimizde kullanılmak üzere hibe edilen 1 adet vidanjör aracımız ve çöp konteynerlerimiz teslim alınmıştır.

Kütahya’nın Aslanapa Belediyesi’ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, yeni vidanjör aracı ve çöp konteynerleri hibe edildiği bildirildi.
Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, yaptığı açıklamada, ’’Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından, Aslanapa Belediyemize temizlik hizmetlerimizde kullanılmak üzere hibe edilen 1 adet vidanjör aracımız ve çöp konteynerlerimiz teslim alınmıştır. Aracın ve konteynerlerin ilçemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a , MHP Kütahya Milletvekilimiz Sayın Ahmet Erbaş’a , MHP İl Başkanımız Sayın Selçuk Alıç’a ve emeği geçen herkese şahsım ve Aslanapa İlçe halkım adına teşekkür ederim. İlçemize hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.

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