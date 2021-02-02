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Aslanapa Kızılay ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor

02.02.2021 10:03 | Son Güncelleme:
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Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırıldığı bildirildi.Aslanapa Kızılay Temsilcisi Ali Okumuş, yaptığı açıklamada, ’’Aslanapa temsilciliği olarak pandemi sürecinde ilçemiz mahalle ve köylerimizde yardım dağıtmaya devam ediyoruz.

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Kızılay tarafından ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırıldığı bildirildi.
Aslanapa Kızılay Temsilcisi Ali Okumuş, yaptığı açıklamada, ’’Aslanapa temsilciliği olarak pandemi sürecinde ilçemiz mahalle ve köylerimizde yardım dağıtmaya devam ediyoruz. Hayırsever vatandaşların ve Kızılay’ın göndermiş olduğu yardım paketleri, Kızılay yönetimindeki arkadaşlarımız tarafından daha önce belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek’’ dedi

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