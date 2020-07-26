YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Aslanapa Ovası’nda hasat dönemi dualarla başladı

Aslanapa Ovası’nda hasat dönemi dualarla başladı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.07.2020 07:26 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde hasat dönemi, ilçe protokolünün katıldığı dualarla başladı.Kütahya’nın buğday ambarı ilçelerinden olan Aslanapa’da buğday hasatı, Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Aslanapa Çiftçi Malları Koruma Başkanı Ali İhsan Emeksiz, İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Ertürk ve çiftçilerin katıldığı törenle başladı.Aslanapa ovasında düzenlenen törende Çiftçi Malları Koruma Başkanı Ali İhsan Emeksiz, ’’Aslanapa ovasında çiftçilerimizle birlikte dualarla mahsullerimizin hasat ve harmanına başladık.

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde hasat dönemi, ilçe protokolünün katıldığı dualarla başladı.
Kütahya’nın buğday ambarı ilçelerinden olan Aslanapa’da buğday hasatı, Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Aslanapa Çiftçi Malları Koruma Başkanı Ali İhsan Emeksiz, İl Genel Meclisi Üyesi Hüseyin Ertürk ve çiftçilerin katıldığı törenle başladı.
Aslanapa ovasında düzenlenen törende Çiftçi Malları Koruma Başkanı Ali İhsan Emeksiz, ’’Aslanapa ovasında çiftçilerimizle birlikte dualarla mahsullerimizin hasat ve harmanına başladık. İnşallah bereketli bir hasat dönemi yaşarız’’ dedi.
Emeksiz, ’’Biçerdöverciler her tarlaya göre ayarlarını yapması gerekiyor. Bu konuda ürün sahipleri de hassas olması lazım. Eğer ürün kaybını fazla miktarda görürlerse bize ihbar etsinler. Bizde bu kayıplar üzerinde denetimler yaparak gerekirse ceza işlem uygularız. Kesinlikle operatör belgesi olmayan sürücülerin tarlanızda hasat yapmaması gerekiyor’’ diye konuştu.
Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, ’’Hasat dönemimiz çiftçilerimize bereketli olsun. Rabbim emeklerinin karşılığını versin’’ ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uzmanından denizanası uyarısı: 1-2 metre uzağında kalınmalıUzmanından denizanası uyarısı: 1-2 metre uzağında kalınmalı
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş görevine başladı

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş görevine başladı

Heybeliada'da batan teknedeki 27 kişi kurtarıldı

Heybeliada'da batan teknedeki 27 kişi kurtarıldı

Vali Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

Vali Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Maçın ardından

Maçın ardından

Göztepe'den Beto'ya teşekkür

Göztepe'den Beto'ya teşekkür

Kütahya Namaz Vakitleri 26 Temmuz Pazar

İmsak
04:05
Sabah
05:48
Öğle
13:12
İkindi
17:05
Akşam
20:26
Yatsı
22:01

Kütahya Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazar

Meltem Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Yağcılar Eczanesi
Simav
Selçuk Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Aslanapa köylerine çocuk oyun parkı

Aslanapa köylerine çocuk oyun parkı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Simav’da ev karantinası

Simav’da ev karantinası

Yol değil adeta köstebek yuvası

Yol değil adeta köstebek yuvası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.