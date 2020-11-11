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Aslanapa’da bin adet sedir ağacı toprakla buluştu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.11.2020 19:17 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde bin adet sedir ağacı, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla toprakla buluştu.Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, ’’Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" sloganıyla başlatılan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı günü kapsamında, ilçemiz Ortaca Köyünde 11 Kasım günü saat 11.11’de fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde bin adet sedir ağacı, ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla toprakla buluştu.
Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, ’’Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes" sloganıyla başlatılan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı günü kapsamında, ilçemiz Ortaca Köyünde 11 Kasım günü saat 11.11’de fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Fidan Dikim Etkinliğine İlçe Belediye Başkanı Gökhan Gürel, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlarımız katıldı. Etkinlikte 1000 adet 2 yaşındaki tüplü sedir fidanı dikildi. Katılan herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

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