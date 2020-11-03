Aslanapa’da çiftçilere ’’Macar Fiği tohumu’’ dağıtıldı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Macar Fiği Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi kapsamında, Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İl Özel İdaresi iş birliğiyle çiftçilere 6 bin 400 kilogram Macar Fiği tohumu dağıtıldı.

Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, ’’üreticilerimize bütçesi Bakanlığımız ve İl Özel İdaresince karşılanan ve İl Müdürlüğümüz tarafından gönderilen 6 bin 400 kilogram Macar Fiği Tohumu dağıtımını gerçekleştirdik. Çamdibi köyü, Emrez köyü ve ilçemiz merkezindeki çiftçilerimize dağıtımı gerçekleştirilen tohumlarımızın hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler’’ dedi.

