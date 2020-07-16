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Aslanapa’da Demokrasi ve Milli Birlik Günü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.07.2020 00:34 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı, Cumhuriyet Meydanı’nda 15 Temmuz’u anlatan resim sergisinin açılışı ile başladı.Kaymakamlık ve Belediye tarafından ortaklaşa açılan resim sergisi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.Akşam düzenlenen programda Cumhuriyet meydanına kadar mehteran takımı yürüyüş yaptı.

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı, Cumhuriyet Meydanı’nda 15 Temmuz’u anlatan resim sergisinin açılışı ile başladı.
Kaymakamlık ve Belediye tarafından ortaklaşa açılan resim sergisi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
Akşam düzenlenen programda Cumhuriyet meydanına kadar mehteran takımı yürüyüş yaptı. Program, mehteran gösterisi yapılması, tüm şehitler adına saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, Kuran-ı Kerim tilaveti, Belediye Başkanı Gökhan Gürel ve Kaymakam Şeref Gülyer ’in konuşmaları, sinevizyon gösterileri ile devam etti. İlçe Müftüsü Yahya Özen tarafından şehitler için dua edildi.
Programa AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

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