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Aslanapa’da dönem sonu değerlendirme toplantısı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 23.01.2020 12:55 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı birinci dönem sonu değerlendirme ve okul güvenliği toplantısı düzenlendi.Toplantıya, Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Hazır, İlçe Emniyet Amiri Zakir Danışman ve okul müdürleri katıldı.Yapılan toplantıda, birinci dönem yapılan çalışmalar, yapılan projeler, öğrencilerin kitap okuma sayıları, sosyo-kültürel faaliyetler ile dönem içi öğrenci başarıları, okul ihtiyaçları ve okul güvenliği konuları üzerinde durulduğu açıklandı.

Aslanapa’da dönem sonu değerlendirme toplantısı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı birinci dönem sonu değerlendirme ve okul güvenliği toplantısı düzenlendi.
Toplantıya, Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Acar, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Hazır, İlçe Emniyet Amiri Zakir Danışman ve okul müdürleri katıldı.
Yapılan toplantıda, birinci dönem yapılan çalışmalar, yapılan projeler, öğrencilerin kitap okuma sayıları, sosyo-kültürel faaliyetler ile dönem içi öğrenci başarıları, okul ihtiyaçları ve okul güvenliği konuları üzerinde durulduğu açıklandı.

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