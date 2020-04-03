Aslanapa’da gıda satan ve üreten iş yerleri denetlendi

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından il ve ilçelerde uygulanan denetlemeler kapsamında gıda satan ve üreten iş yerleri denetlendi.

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Tacettin Işık, yaptığı açıklamada,’’Korana virüs Covit-19 ile mücadele kapsamında ilçemizde gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde gerekli tedbirlerin alınması için denetimler artarak devam ediyor. Bu kapsamda üreticiden tüketiciye herkesin üstüne düşeni titizlikle yapması gerekmektedir. Denetimlerimizi daha da arttırarak bu salgından kısa sürede kutulmak için kurum olarak üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerine getireceğiz’’ dedi.

