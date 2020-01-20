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  4. Aslanapa’da halk toplantısı

Aslanapa’da halk toplantısı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.01.2020 09:45 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Örenköy’de vatandaşla buluşma ve halk toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.Örenköy köy konağı toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, daire amirleri ve köylüler katıldı.Kaymakam Şeref Gülyer yaptığı açıklamada, ’’Oldukça yoğun katılımla gerçekleştirdiğimiz toplantıda vatandaşlarımızın köylerimize ilişkin talep ve sorunlarını görüştük.

Aslanapa’da halk toplantısı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Örenköy’de vatandaşla buluşma ve halk toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.
Örenköy köy konağı toplantı salonunda gerçekleştirilen programa Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, daire amirleri ve köylüler katıldı.
Kaymakam Şeref Gülyer yaptığı açıklamada, ’’Oldukça yoğun katılımla gerçekleştirdiğimiz toplantıda vatandaşlarımızın köylerimize ilişkin talep ve sorunlarını görüştük. Köylerimizin kalkınması, bölgede tarım ve hayvancılığın arttırılmsı konularında istişarelerde bulunduk. Verimli bir toplantı olduğuna inanıyorum. Katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.

Aslanapa’da halk toplantısı

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