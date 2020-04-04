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Aslanapa’da kadınlar maske üretiyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.04.2020 11:37 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, kadınlar gönüllü olarak maske üretimine başladı.Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, ’’Aslanapa Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulanan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan görevlilerimizin, maske ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilçemizden gönüllü kadınların girişimi ve Kaymakamlığımızın desteğiyle, Aslanapa Halk Eğitim Merkezi binasında Korona virüs Covid-19 tedbirlerine uyarak maske üretimine başlandı.

Aslanapa’da kadınlar maske üretiyor

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, kadınlar gönüllü olarak maske üretimine başladı.
Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, yaptığı açıklamada, ’’Aslanapa Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde sokağa çıkma kısıtlaması bulanan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan görevlilerimizin, maske ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilçemizden gönüllü kadınların girişimi ve Kaymakamlığımızın desteğiyle, Aslanapa Halk Eğitim Merkezi binasında Korona virüs Covid-19 tedbirlerine uyarak maske üretimine başlandı. Böylesine zor bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde bu duyarlı davranışları için tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum’’ dedi.

Aslanapa’da kadınlar maske üretiyor

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