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Aslanapa’da koyun ve keçi çiçeği hastalığı

24.02.2021 09:54 | Son Güncelleme:
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Aslanapa’da koyun ve keçi çiçeği hastalığı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde görülen koyun ve keçi çiçeği hastalığı nedeniyle Kaymakam Özgür Pelvan başkanlığında toplanan Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu tarafından önemli kararlar alındığı bildirildi.Toplantı sonrası yapılan açıklamada, ’’Aslanapa ilçemiz Esen Köyünde bir hayvancılık işletmesinde, hastalık şüphesi üzerine yapılan kontroller sonucu ’Koyun-Keçi Çiçeği’ hastalığı teşhis edilmiştir.

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde görülen koyun ve keçi çiçeği hastalığı nedeniyle Kaymakam Özgür Pelvan başkanlığında toplanan Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu tarafından önemli kararlar alındığı bildirildi.
Toplantı sonrası yapılan açıklamada, ’’Aslanapa ilçemiz Esen Köyünde bir hayvancılık işletmesinde, hastalık şüphesi üzerine yapılan kontroller sonucu ’Koyun-Keçi Çiçeği’ hastalığı teşhis edilmiştir. Hastalığın yayılmaması ve kontrolü sebebiyle 5996 sayılı veteriner hizmetleri, bitki sağlığı gıda ve yem kanunu’nun 4. maddesi ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadelede uygulanacak. Genel hükümlere ilişkin yönetmeliğin 29. maddesi gereğince, Aslanapa Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu İlçe Kaymakamımız Özgür Pelvan Başkanlığında 23 Şubat 2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. Alınan kararlara göre koruma bölgesi olarak belirlenen Esenköy ve Çukurca köyleri ile gözetim bölgesi olarak belirlenen Nuhören, Gölbaşı, Haydarlar, Adaköy, Terziler, Çal Köyleri ile Cumhuriyet, Hürriyet, Pınarbaşı, Yalnızsaray mahallelerinde ve Altıntaş İlçesi Gökçeler Köyü ve Merkeze bağlı Kireç Çiftliğinde hastalığa duyarlı olan koyun ve keçi türü hayvan giriş ve çıkışlarına yasak getirilmiştir. Hastalık çıkan işletme dezenfeksiyon edilecektir. Koruma ve gözetim bölgesindeki duyarlı tüm hayvanlar, Aslanapa Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü Hayvan Sağlığı personelince aşılanacaktır. Koruma ve gözetim bölgesinde uygulanan karantina tedbirlerine uymayanlara 5996 sayılı kanunun 4. Maddesinin 1 fıkrasının (b) bendi gereğince idari para cezası uygulanacak. Hastalık çıkan yerlerde semptom gösteren duyarlı hayvanlarda son iyileşmeden hastalığın inkubasyon süresi göz önüne alınarak 21 gün sonra karantinanın kaldırılmasına, komisyon oy birliği ile karar verilmiştir’’ denildi.

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