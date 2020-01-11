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  4. Aslanapa’da yemin töreni

Aslanapa’da yemin töreni

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.01.2020 08:54 | Son Güncelleme

Kütahya İl Jandarma Alay Komutanlığı, Aslanapa İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı 1999-4 tertip acemi erlerin yemin töreni, Aslanapa Belediyesi Kültür Evi’nde gerçekleştirildi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene, Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, Belediye Başkanı Gökhan Gürel, daire amirleri, asker aileleri ile vatandaşlar katıldı.Yapılan konuşmaların ardından askerler yemin ettiler.Yemin töreninde yurdun dört bir yanından Aslanapa ilçesine gelen asker aileleri duygusal anlar yaşadılar.

Kütahya İl Jandarma Alay Komutanlığı, Aslanapa İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı 1999-4 tertip acemi erlerin yemin töreni, Aslanapa Belediyesi Kültür Evi’nde gerçekleştirildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene, Aslanapa Kaymakamı Şeref Gülyer, Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, Belediye Başkanı Gökhan Gürel, daire amirleri, asker aileleri ile vatandaşlar katıldı.
Yapılan konuşmaların ardından askerler yemin ettiler.
Yemin töreninde yurdun dört bir yanından Aslanapa ilçesine gelen asker aileleri duygusal anlar yaşadılar.

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