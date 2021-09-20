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Aslı Enver pozlarıyla hayranlarını mest etti!

20.09.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir ekranlardan uzak olan Aslı Enver zaman zaman sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor. Enver son olarak ayna selfiesi ile dikkat çekti.

Aslı Enver pozlarıyla hayranlarını mest etti!

'İstanbullu Gelin', 'Kavak Yelleri' ve Babil gibi popüler dizilerde yer alan ve başarılı oyunculuğuyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Aslı Enver, şimdilerde gözden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor.

Yaz ayının başlarında gizemli sevgilisiyle objektiflere yansıyan Aslı Enver, daha sonra tatil paylaşımlarıyla gündeme gelmişti.

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Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla kendisini unutturmayan Aslı Enver, son olarak ev halini takipçilerinin beğenisine sundu.

Ayna karşısında poz veren Aslı Enver, paylaşımına, “İyi haftalar” notunu düştü.

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Aslı Enver
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