MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Aslı Tandoğan'dan itiraf gibi açıklama: Anne olunca anladım

Aslı Tandoğan'dan itiraf gibi açıklama: Anne olunca anladım

07.05.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 çocuk annesi oyuncu Aslı Tandoğan, ‘'Annemin söyledikleri şimdi daha anlam kazandı' dedi.

Aslı Tandoğan'dan itiraf gibi açıklama: Anne olunca anladım

İki çocuk annesi oyuncu Aslı Tandoğan, anne olduktan sonra, eskiden annesinin söyleyip de kendisinin anlayamadıklarını şimdi daha iyi anladığını söyledi. Cahit Tan Yeşilada'yla evliliğinden Arya ve Aslan isminde iki çocuğu bulunan Tandoğan, evlatlarını annesinin de desteğiyle kendisinin büyüttüğünü belirtti.

Tandoğan, "Annemin büyük bir özveri ve sevgiyle çocuklarımı büyütürken yanımda olması, bu süreçte bir arada güzel anılar biriktirmemize de vesile oldu" dedi.

Annesinin daha disiplinli ve dirayetli olduğunu söyleyen Tandoğan, kendisinin daha toleranslı olduğunu, sınırları zorlayabildiğini de sözlerine ekledi. "Sanki annem hiç yorulmazdı ki hâlâ yorulmuyor" diyen Tandoğan, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlamayı da ihmal etmedi: "Doğursun, doğurmasın her canlıya şefkat, emek ve karşılıksız sevgi vermiş tüm kadınlar ve annelik yapmış tüm babalar için kelimeler yetersiz... Hepimizin Anneler Günü kutlu olsun."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nihal Candan'ın sütyensiz ayna paylaşımı olay oldu! Mini şortu ile paylaştıNihal Candan'ın sütyensiz ayna paylaşımı olay oldu! Mini şortu ile paylaştı
"Dubaili iş adamlarının para için yüzlerine dışkılamasına izin veriyorlar" İddialar dehşete düşürdü"Dubaili iş adamlarının para için yüzlerine dışkılamasına izin veriyorlar" İddialar dehşete düşürdü
Survivor'da deprem! İddialı yarışmacılar diskalifiye olduSurvivor'da deprem! İddialı yarışmacılar diskalifiye oldu
Anahtar Kelimeler:
Aslı Tandoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İslam Memiş'ten öyle bir tahmin geldi ki...

İslam Memiş'ten öyle bir tahmin geldi ki...

Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

Yüz felcinden sonra sırra kadem basan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı

Kemikler çıkınca durduruldu! Mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik... "Ben de o yolu açmazsam adam değilim"

Kemikler çıkınca durduruldu! Mezarlıktan geçecek yol nedeniyle gerginlik... "Ben de o yolu açmazsam adam değilim"

İngiliz Chelsea’ye ABD’li sahip

İngiliz Chelsea’ye ABD’li sahip

Bitcoin ve kripto paralar için kritik uyarı!

Bitcoin ve kripto paralar için kritik uyarı!

Akılalmaz soru! "Kocam ayak parmaklarımı emerek..."

Akılalmaz soru! "Kocam ayak parmaklarımı emerek..."

İlginizi Çekebilir

Acele etmeyin! Enerjiniz herkese ve her şeye yeter

Acele etmeyin! Enerjiniz herkese ve her şeye yeter

Olimpiyat sporcularına yedirdiler! Tam bir performans artırıcı

Olimpiyat sporcularına yedirdiler! Tam bir performans artırıcı

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Koronavirüs sırasında polisi öksürmekle tehdit etti

Koronavirüs sırasında polisi öksürmekle tehdit etti

Gören bir daha baktı! “Son derece nadir bir doğumla...”

Gören bir daha baktı! “Son derece nadir bir doğumla...”

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.