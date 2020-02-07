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ASO Başkan Yardımcısı Ardıç: “Ankara yüksek teknolojili üretimde açık ara önde”

ANKARA HABERLERİ  | 07.02.2020 09:51 | Son Güncelleme

Kahramankazan Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAZANSİAD) 9.

Kahramankazan Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAZANSİAD) 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşan ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, Ankara’nın yüksek teknolojili üretimde açık ara önde olduğunu söyledi.
Kahramankazan Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAZANSİAD) 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. KAZANSİAD Başkanı Zafer Korkmaz açılışta yaptığı konuşmada, 2 yıl boyunca ticareti artırmak ve bölgede yer alan sanayicilerin haklarını korumak için çalıştıklarını belirterek aynı çizgide çalışmaya devam edeceklerini söyledi.
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, Ankara sanayisi hakkında bazı bilgiler verdi. Ankara’nın yüksek teknolojili üretimde açık ara önde olduğunu belirten Ardıç, “Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri ve üniversiteleri ile nitelikli insan kaynağı açısından açık ara Türkiye’nin en avantajlı kenti Ankara’dır” dedi.
İleri teknoloji yatırımlarının yüzde 20’sine Ankara’nın ev sahipliği yaptığını dile getiren Ardıç, "Türkiye’de savunma ve havacılık sanayisinin gelişiminde Ankara öncü rol oynamaktadır. Savunma sanayiinin gözde şirketleri Ankara’da bulunmaktadır. Sivil havacılıkta kullanılan tüm uçaklarda mutlaka Ankara’da üretilmiş bir parça bulunmaktadır. Tüm bunlar Ankara girişimcilerinin dünyaya, teknolojiye, yeniliğe bakışının farklı olduğunu bize söylemektedir. Üretiminin %40’ı yüksek ve orta yüksek teknolojilerden oluşan Ankara sanayicileri bu vizyonları ile tüm Türkiye’ye örnek olmaktadır” ifadelerini kullandı.
Ankara’nın 2019 yılında 200’den fazla ülkeye yapmış olduğu 8,3 milyar dolarlık ihracat ile önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Ardıç, “Ankara’nın ihracatındaki yüzde 9,2’lik güçlü artışın büyük kısmını savunma sanayii, makine, otomotiv yedek parça, elektronik gibi yüksek teknolojili ürünlerdeki artışlar oluşturdu” diye konuştu.
ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç konuşmasının sonunda, Ankara Sanayi Odası ve KAZANSİAD işbirliği ile bölgede yer alan sanayicilerinin sorunlarının ele alınacağı geniş kapsamlı bir toplantı düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da belediye olarak sanayicilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Kahramankazan’da nitelikli nüfusun önemine dikkat çeken Oğuz, “Belediyemiz, Çalışma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kahramankazansiad işbirliği ile sanayicilerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insanları yetiştirmek için protokol imzaladık. Dört ayın sonunda sizlerin istediği nitelikteki insanları fabrikalarımıza gönderiyoruz. Belediye olarak sizlerin ihtiyaç duyduğunuz ara eleman yetiştirilmesi noktasında üzerimize düşen ne görev varsa her zaman yapmaya hazırız” şeklinde konuştu.
Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal ise ülke ekonomisinin son yıllarda ithalat bağımlısı olmaktan çıkıp ihracat yapabilen seviyeye geldiğini belirtti. Oğuz, “İhracatımızı daha da artırmamız lazım. Uluslararası siyasi alanda söz sahibi olabilmek için daha nitelikli ve çok üretim yapmalıyız. Ekonomimizi ne kadar arttırırsak ülke olarak uluslararası siyasi alanda o kadar güçlü ve söz sahibi oluruz” dedi.
Açılış konuşmalarının sonunda tek liste ile girilen seçimlerde mevcut Başkan Zafer Korkmaz’ın listesi oy birliğiyle yeniden göreve getirildi. Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Zafer Korkmaz, Mehmet Şeherli, Özlem Sayın Özer, Ali Keskin, Serkan Şahinöz, Şefik Türk, Batuhan Çakır
Toplantıya Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, KAZANSİAD Başkanı ve ASO Meclis Üyesi Zafer Korkmaz ile bölgede yer alan sanayiciler katıldı.

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