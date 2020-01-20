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  4. ASO Başkanı Nurettin Özdebir: "KDV'nin yükü tamamen üreticinin sırtında"

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: "KDV'nin yükü tamamen üreticinin sırtında"

ANKARA HABERLERİ  | 20.01.2020 10:20 | Son Güncelleme

ASO Başkanı Nurettin Özdebir: "KDV'nin yükü tamamen üreticinin sırtında"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'de piyasa düzeninden kaynaklı olarak katma değer vergisi (KDV) yükünün tamamen üreticinin sırtında olduğunu belirterek, "Bunu ABD'deki gibi satış vergisi haline getirmek gerekiyor." dedi.

Özdebir, AA muhabirine, KDV mükellefinin üretici değil, tüketiciler olduğunu ifade ederek, sanayi işletmelerinin ham madde olarak yarı mamul girdilere ihtiyaç duyduklarını, bunların da söz konusu ürünleri ithal edenlerden veya üretenlerden satın alındığını söyledi.

Bu durumda sanayi işletmelerinin mükellefi olmadığı KDV'yi peşin ödeyerek nihai satıcıya verdiğini anlatan Özdebir, "Piyasa düzenimiz nedeniyle KDV'nin yükü tamamen üreticinin sırtında. Bunu ABD'deki gibi satış vergisi haline getirmek, aradaki KDV'leri kaldırmak gerekiyor." diye konuştu.

- "Uygulama sadece Türkiye ve Çin'de var"

Mevcut piyasa düzeninde KDV'nin imalatçı için "üretmeme vergisi" haline dönüştüğünü dile getiren Özdebir, "KDV'nin nihai sorumlusu tüketici değil mi? Üreticinin sırtında kalıyor. İmalatçıya vergi tahsildarlığı yaptırılmamalı. Dünyada 196 ülke var ama bu uygulama Türkiye ve Çin'de bulunuyor." ifadesini kullandı.

Özdebir, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde stokta kalan ve satılmayan malların KDV'lerinin belli aralıklarla mahsuplaştırıldığını anlatarak, bu sürenin kimi ülkelerde 1 ay, bazılarındaysa 3 ay olduğunu kaydetti.

Böylece imalatçının sırtında herhangi bir yük bırakılmadığını belirten Özdebir, "(Türkiye'de) Bu arada bir firma yolsuzluk yaptıysa vergi dairesi 'Şu firmanın sende faturası var.' diyor. Böylece imalatçı için ciddi yük ve finansman problemi yaratan bir durum ortaya çıkıyor. Ülkemizde en kıt şey parayken ben, mükellefi olmadığım vergiyi tahsil etmekle sorumlu tutuluyorum." dedi.

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Ankara Sanayi Odası ASO KDV Nurettin Özdebir

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