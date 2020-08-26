ASO Başkanı Nurettin Özdebir oda meclis toplantısında konuştu:

"Buna bağlı olarak risk algısının daha da yoğunlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Küresel ekonomide pandeminin etkisinin azalmamasıyla her geçen gün artan yavaşlama ibareleri, doğal olarak ülkemizi de etkilemektedir. Bundan kaynaklanan talepteki zayıflama, hem küresel boyutta hem de ülkemizde makroekonomik değişkenleri olumsuz yönde etkileyerek büyümeyi zayıflatmaktadır."

Salgın nedeniyle uygulamaya konulan tedbirlerin bazı makroekonomik değişkenleri olumlu etkilemesi ve toparlanma sürecinde başarı sağlamasının yanı sıra bazılarında ise istenilen düzelmenin henüz sağlanamadığını kaydeden Özdebir, şu değerlendirmede bulundu:

Özdebir, bütün dünyayı sarsan salgının olumsuz etkileri sürerken Türkiye ekonomisinde canlanma görüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Haziran ayında, ekonomide arzı temsil eden sanayi üretimi ve talebi temsil eden perakende satış hacmindeki artış, gelecek için olumlu sinyal vermektedir. Nisan ayıyla başlayan sanayi üretimindeki daralmanın, mayısta aylık bazda, haziran ayıyla birlikte hem aylık hem de yıllık bazda toparlanmaya başladığını görebiliyoruz. Normalleşme adımlarının etkilerini sanayi üretiminde de görebiliyoruz. Tabii burada önemli olan sonraki aylar bunun sürdürülebilir olmasıdır. Sanayi üretiminde pandeminin etkisinin ortadan kalktığını söyleyebiliriz."

- "Ekonomimizin yıl sonuna ilişkin büyüme beklentileri pozitif"

Özdebir, yaşanan olumsuz gelişmelerin birtakım fırsatları da beraberinde getirdiğini belirterek, "Pandemi sürecini iyi bir şekilde yönetmemiz Türkiye algısını olumlu yönde etkilemiştir. Bu algıyla önümüzdeki dönemde yurt dışından firmalarımıza siparişlerde artış olacağını düşünüyorum." dedi.