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ASO Başkanı Özdebir: "Salgın sürecinde ekonomiyi sanayi sektörü sırtladı"

25.08.2021 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ASO Başkanı Özdebir: "Salgın sürecinde ekonomiyi sanayi sektörü sırtladı"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde ekonomiyi sanayi sektörünün sırtladığını, bunun Borsa İstanbul'daki (BİST) sanayi firmalarına bakıldığında da görüldüğünü belirterek, "Haziran ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 23,9 artarken, BİST'te sanayi firmalarında satışlar yüzde 77,9, karlar yüzde 455 arttı." ifadesini kullandı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre Oda'nın ağustos ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Özdebir, burada yaptığı konuşmada, sanayicinin üzerinde ciddi bir KDV yükünün olduğunu belirtti.

Bazı makroekonomik değişkenlere değinen Özdebir, temmuz ayında beklentilerin üzerinde bir enflasyon artışı ortaya çıktığını kaydetti.

Özdebir, arz kısıtları, ithalat fiyatları ve talep koşullarının gelecek dönemde enflasyonda risk oluşturmaya devam edeceğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde girdi fiyatları bütün dünyada enflasyonu tetikleyen önemli bir olgu. Manşet enflasyonu tarafı ise bundan daha fazla etkileniyor. Merkez Bankası her ne kadar enflasyonu düşürmeye uğraşsa da stokta bekleyen bir enflasyon var. Bu stoktaki enflasyon da yüzde 45 civarında. Bunu giderek artan önemli bir risk olarak görüyorum. Ancak emtia fiyatlarında yıl sonuna doğru düşüş beklentisi umarım, bu enflasyonun aşağı yönlü hareketine neden olur."

- "Yüzde 8'in üzerinde bir büyümeye ulaşılması muhtemel"

Satın Alma Yöneticileri Endeksi ile sanayi üretimi arasındaki güçlü korelasyona bakıldığında temmuzda da sanayi üretiminde artış beklendiğini anlatan Özdebir, buna karşın ağustos ile birlikte sanayi üretiminde önemli bir ivme kaybının işaretlerini aldıklarını vurguladı.

Özdebir, yıl genelinde yüzde 8'in üzerinde bir büyüme rakamına ulaşılmasının muhtemel olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Salgın sürecinde ekonomiyi sanayi sektörünün sırtladığını söyleyebiliriz. Borsa İstanbul’daki sanayi firmalarına baktığımızda da bu tablo ortaya çıkmaktadır. BİST’deki sanayi firmaları yılın ilk yarısında hem kar hem de satışta yüksek bir performans gösterdi. Haziran ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 23,9 artarken, BİST'te sanayi firmalarında satışlar yüzde 77,9, karlar yüzde 455 arttı."

Salgın sürecinin önemli değişimleri beraberinde getirdiğini vurgulayan Özdebir, bu kapsamda hem ticarette hem de üretimde korumacılık eğilimleri yoğunlaşırken, diğer yandan dijitalleşmenin, yapay zekanın, yalın üretimin daha da ön plana çıktığını belirtti.

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