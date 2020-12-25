ASO Başkanı Özdebir: "Son çeyrekteki rakamlar pozitif büyümeye işaret ediyor"

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yılın son çeyreğinde ivmelenme azalsa da öncü rakamların pozitif bir büyümeye işaret ettiğini belirterek, "İlerleyen süreçte sürdürülebilir bir enflasyon, istikrarlı bir faiz ve kur düzeyi ile birlikte ekonomimize olan güvenin tesis edilerek yatırımcılarımızın yeniden yatırım fırsatlarını değerlendirmeye alacaklarına inanıyorum." ifadesini kullandı.

ASO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara İli Odalar ve Borsalar Müşterek Toplantısı, Oda'nın ev sahipliğinde çevrimiçi gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Özdebir, uzun bir aradan sonra video konferans yöntemiyle de olsa bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Salgın sürecinde çalışmalarını aktaran Özdebir, "ASO üyeleriyle çok yakın bir temas içinde, onların ilettiği sorun ve önerileri kendi tespit ettiklerimizle birlikte, gerek kamu yönetiminde, gerekse yerel yönetimlerde ilgililere aktarmaya çalışıp çözüm aradık." ifadesini kullandı.

Özdebir, işletmelerin kamuya dair yükümlülüklerini öteleyen, kısa çalışmayla ilgili önerilerini, ihracatla ilgili sıkıntılarını, bankacılık sisteminin sorunlu olduğu ülkelerden ihracat bedellerinin ülkeye getirilmesi konusunu, gümrüklerle ilgili taleplerini ve Eximbank'tan beklentileri de içeren konuları, başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere tüm yetkililere ilettiklerini kaydetti.