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ASO ile Çek Enerji Sanayii Birliği arasında nükleer iş birliği genişletiliyor

20.10.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki kuruluş arasında yenilenen anlaşmaya göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki inşaat projelerine katılımda ve Türkiye'deki 4. nesil nükleer güç santrali geliştirme ve tasarım çalışmalarına yönelik AR-GE faaliyetlerinde iş birliğine gidilecek

Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Çek Enerji Sanayii Birliği (CPIA) arasındaki nükleer enerji iş birliği anlaşması, alanları genişletilerek 3 yıllığına yenilendi.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, bugün TOBB Konferans Salonu'nda düzenlenen Türkiye-Çekya İş Forumu'nun ardından ASO ile CPIA arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya imzaları, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çekya Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Çek Ticaret Odası Başkanı Vladimir Dlouhy'nin şahitliğinde, ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve Çek Enerji Sanayii Birliği Başkanı Milan Simonovsky attı.

Anlaşmaya göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki inşaat projelerine katılımda iş birliği yapılacak. Türkiye'deki 4'üncü nesil nükleer güç santrali geliştirme ve tasarım çalışmalarına yönelik AR-GE faaliyetleri de iş birliği kapsamında olacak. ASO ve CPIA üyeleri tarafından üretim, nakliye ve ham maddelerin satın alımlarında tarafların birbirlerini desteklemesine yönelik iş birliği olanakları oluşturulacak.

- "Bu iş birlikleri sanayicimize çok önemli birikimler sağlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdebir, Türkiye’nin nükleer alandaki etkinliğinin her geçen gün arttığını ifade etti.

ASO olarak bu alanda öncülük yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Özdebir, şunları kaydetti:

"NÜKSAK nükleer enerji kümemizle bu alanda önemli mesafeler katettik. Birçok firmamız tedarikçi oldu. En önemlisi de firmalarımız bu alanda üretim yapabilecek kapasiteye sahip olduklarını gördüler. Şimdi bu birikimlerimizi 4'üncü nesil kendi nükleer reaktörümüzü yapma konusunda kullanacağız. Çok önemli adımlar attık. Kısa süre sonra bunun sonuçlarını göreceğimize inanıyorum. Bu tip iş birliklerini birçok ülkeyle yapıyoruz ve bu yerli sanayicimize çok önemli birikimler sağlıyor. Başka ülke deneyimlerinden her zaman yararlanmayı istiyoruz."

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