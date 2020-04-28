ASO'dan üyelerine "Nefes Kredisi"

Ankara Sanayi Odası (ASO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden olumsuz etkilenen üyelerine düşük faizli "Nefes Kredisi" kullandıracak.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, odanın üyelerine 4'üncü kez kullandıracağı Nefes Kredisi'nin tutarı 50 milyon lira olacak. Projenin öncüsü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) de katkısıyla bu rakam 100 milyon lirayı bulabilecek.

ASO üyesi KOBİ'ler bu kapsamda yıllık yüzde 7,5 faizle 100 bin liraya kadar, ilk 8 ayı ödemesiz ve kalan 12 aylık ödemesi eşit taksitlendirilerek toplam 20 ay vadeyle kredi kullanabilecek.

Kredi Garanti Fonu (KGF) teminat desteğiyle ilk etapta Denizbank kanalıyla kullandırılacak kredilerde, ASO üyesi KOBİ'lerin, odaya müracaat ederek faaliyet belgesi almaları gerekiyor. Üyeler bu belgeyi dijital ortamdan temin edebilecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ile KGF arasında imzalanan protokol çerçevesinde 3 milyon lira ve altında cirosu olan işletmeler azami 50 bin, 3 milyon lira ile 25 milyon lira arasında cirosu olan işletmeler ise azami 100 bin lira kredi kullanabilecek.