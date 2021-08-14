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ASOF Türkiye 2021 Sportif Sazan Balığı Tutma Yarışması Bolu'da yapılacak

14.08.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ASOF Türkiye 2021 Sportif Sazan Balığı Tutma Yarışması Bolu'da yapılacak

Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonunun (ASOF) faaliyet programında yer alan ASOF Türkiye 2021 Sportif Sazan Balığı Tutma Yarışması, 6-11 Eylül'de Bolu'da gerçekleştirilecek.

ASOF Başkanı Serkan İnanç, AA muhabirine, yarışmalarla yaşatmanın ve sürdürülebilirliğin önemini anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Gölköy Barajı'nda yapılacak organizasyonda yarışmacılar haricinde olta balıkçılığına müsaade edilmeyeceğini vurgulayan İnanç, "Çok fazla müracaat oldu ama gölün etrafına en fazla 27 takım sığdırabileceğimizden, şartlarımıza uyan 27 takımı yarışmaya alabiliyoruz. Yaklaşık 15 ilden 100 civarında yarışmacı katılacak." diye konuştu.

Takımlardaki yarışmacıların tamamının lisanslı sporcu olduğunu aktaran İnanç, "Bu takımların birçoğu ülkemizi yurt dışındaki yarışmalarda da temsil eden ve sportif balıkçılık konusunda ciddi tecrübeye sahip sporculardan oluşuyor." dedi.

İnanç yarışmanın 6 Eylül'de başlayacağını, 11 Eylül'de ödül töreniyle sona ereceğini bildirdi.

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