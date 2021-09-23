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ASPİLSAN Trakya Üniversitesi Teknoparkı'nda ofis açtı

23.09.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy: - "Özellikle bu bölgede yeşil enerjinin en önemli tarım arazilerinin korunması gereken, karbon salınımın en düşük olması gereken yerlerde faaliyet göstererek Edirne'ye, üniversitemize, teknoparka değer katmak için gereken neyse onu yapacağız"

EDİRNE (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kara, hava ve denizde ihtiyaç duyduğu uzun ömürlü bataryaları üreterek savunma sanayisine destek veren ASPİLSAN yeşil enerji çalışmalarını yürütmek amacıyla Trakya Üniversitesi (TÜ) Teknopark'ta ofis açtı.

Açılış öncesi TÜ Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Trakya Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Özgür Özdemir Teknopark'taki firmalar hakkında bilgi verdi.

ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy da Edirne'nin tarihi bir kent, eski payitaht olduğunu söyledi.

Kentin çok güzel bir sosyal iklime sahip olduğunu belirten Özsoy, şöyle konuştu:

"Özellikle son dönemde ortaya çıkan fırsatlar doğru değerlendirilirse ki bizde bu maksatla buradayız. Gerçekten Edirne çok farklı bir konuma getirilebilir. Bizim de hidrojen çalışmamızla olduğu gibi hem bu bölgenin özelliklerini koruyarak hem insan gücünden istifade ederek hem de bir takım büyük şehirlerin ve sanayileşmiş şehirlerin dezavantajlarından kurtularak buralarda ciddi bir yapı oluşturulabilir. Buraların değerini iyi bilmek gerekiyor. Orijinal yapısını, tarihi dokusunu bozmadan gelişmesi için çalışmalar yapılabilir. Bizim gibi çevreci konularda faaliyet gösteren firmalar da çalışma yapabilir."

Çalışmaların istihdama da katkı sağlayacağını dile getiren Özsoy, TÜ öğretim üyelerinin bilgilerinden yararlanmak, sanayicilerle çalışmak ve öğrencilere istihdam yaratmak istediklerini söyledi.

Dünyanın yeşil enerjiye yönelmesinin en önemli sebebinin enerji depolama sistemleri olduğuna değinen Özsoy, "Bu konuda faaliyet gösteren bir firma olduğumuz için özellikle bu bölgede yeşil enerjinin en önemli tarım arazilerinin korunması gereken, karbon salınımın en düşük olması gereken yerlerde faaliyet göstererek Edirne'ye, üniversitemize, Teknopark'a değer katmak için gereken neyse onu yapacağız. Tabi ki onlarda bize değer katmak için elinden geleni yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Türkyılmaz da ASPİLSAN Enerji'nin savunma sanayine ciddi şeklide destek verdiğinin altını çizdi.

Şirketin İstanbul ve Ankara'da da ofislerinin olduğunu anımsatan Türkyılmaz, "Edirne'ye de bir ofis açtılar. Trakya Üniversitesi ve ASPİLSAN ortak projelerimiz var araştırma ekibinin. Daha büyük projeler de yapacağız. Teşekkür ediyoruz kendilerine." dedi.

Konuşmaların ardından ASPİLSAN Enerji'nin Ar-Ge ofisinin açılışı yapıldı.

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