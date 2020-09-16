YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. ASRİAD Başkanı Özal’den Ahilik Haftası mesajı

ASRİAD Başkanı Özal’den Ahilik Haftası mesajı

MALATYA HABERLERİ  | 16.09.2020 13:31 | Son Güncelleme

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, Ahilik Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

ASRİAD Başkanı Özal’den Ahilik Haftası mesajı

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, Ahilik Haftası nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Özel mesajında, Ahiliğin sevgi, kardeşlik ve dayanışma kurallarını benimseyen Türk milletinin has bir kültürü olduğunu ifade etti.
Ahilik kültürünün insanı insan yapan değerlerden biri olduğunu dile getiren ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, "Ahilik kültürü ve felsefesi, toplumsal yaşamın ortak paydası olan insanı esas almıştır. Bu kültür o kadar önemlidir ki, dürüstlüğü, çalışkanlığı, kardeşliği bilimsel araştırmalarla ortaya konulmuştur" ifadelerini kullandı. Ahilik teşkilatının, günümüzün esnaf birlikleri ve meslek odalarının da temelini oluşturduğunu vurgulayan Özel, mesajında "Ahilik Teşkilatı millet olmamızı, devlet olmamızı temin ve tesis eden önemli değerlerimizdendir. Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Veli’nin ticaret ahlakına, dayanışmaya ve paylaşmaya dayanan ilkeleri, günümüzde de esnaf ve sanatkârlarımıza yol göstermektedir. Yıllardır kardeşlik ve hoşgörünün merkezi olan ilimizde de mevcut meslek kuruluşlarına bağlı esnaf ve sanatkârlarımız, geleneksel el sanatları ustalarından en modern şekilde üretim yapan sanayicisine kadar Ahilik ilkelerini yaşatma gayreti içerisindedirler. Bunun yanında yaptıkları sosyal çalışmalar ilimizin huzuru için gösterdikleri gayret ile tüm halkımıza hizmetlerini sürdürmektedirler" ifadelerine de yer verdi.
Ahiliğin birliğin ve toplumsal huzurun sağlanmasına öncülük ettiğini de dile getiren Özel’ın mesajında, “Malatyalı hemşehrilerimizin bu değerli mirasa sahip çıkmasını ve onun taşıdığı evrensel değerleri yaygınlaştırmasını diler, Ahilik haftasının, başta esnaflarımız olmak üzere Malatya’mıza hayırlar, bereketler, bol ve helal kazanç getirmesine vesile olmasını diliyorum" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER O villayı bakın kim almış! O villayı bakın kim almış!
Maskeli nikah dönemi!Maskeli nikah dönemi!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Fatsa’da trafik kazası: 4 yaralı
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Kerevit 9 ülkeye ihraç ediliyor
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Osmanlı sarayının has bahçesi "Sarayiçi" film platosu oldu
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Bandırma’nın kurtuluşunda konuk askeri bando
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
Manyas’a yeni tapu müdürü
Manyas’a yeni tapu müdürü

Malatya Namaz Vakitleri 16 Eylül Çarşamba

İmsak
04:40
Sabah
06:02
Öğle
12:27
İkindi
15:56
Akşam
18:41
Yatsı
19:58

Malatya Nöbetçi Eczaneler16 Eylül Çarşamba

Başak Eczanesi
Merkez
Bizim Eczanesi
Merkez
Çare Eczanesi
Merkez
Nane Limon Eczanesi
Merkez
Zuhal Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Yeni Malatyaspor transferde ince eleyip sık dokuyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Arapgir'de cinayet
Arapgir'de cinayet
Malatya'da 'cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları' Kursu Düzenlenecek
Malatya'da 'cinsiyet Farklılaşma Bozuklukları' Kursu Düzenlenecek
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.