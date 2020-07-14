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ASRİAD Başkanı Özel’den 15 Temmuz mesajı

MALATYA HABERLERİ  | 14.07.2020 12:59 | Son Güncelleme

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, 15 Temmuz darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “O gece teröristlere karşı zafer kazanmamızı sağlayan tüm vatandaşlarımız, büyük bir destan yazmıştır” ifadelerini kullandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen hain darbe girişiminin yıldönümünde şehit ve gazilere millet olarak şükran duyduklarını ifade etti.

ASRİAD Başkanı Özel’den 15 Temmuz mesajı

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, 15 Temmuz darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “O gece teröristlere karşı zafer kazanmamızı sağlayan tüm vatandaşlarımız, büyük bir destan yazmıştır” ifadelerini kullandı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan ASRİAD Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen hain darbe girişiminin yıldönümünde şehit ve gazilere millet olarak şükran duyduklarını ifade etti. FETÖ/PDY terör örgütünün 4 yıl önce 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği darbe girişiminde, vatanını korumak için sokaklara inen 251 vatandaşın şehit olduğunu anımsatan Özel, Türk milletinin büyük bir destan yazdığına dikkat çekti. Özel mesajında, "O gece düşünce, köken, mezhep farkı olmadan vatan için teröristlere karşı zafer kazanmamızı sağlayan tüm vatandaşlarımız, büyük bir destan yazmıştır. Millet olarak kendilerine minnettarız. Türk milleti olarak birliğimizi, dirliğimizi koruduğumuz müddetçe ve inancımıza dosdoğru sahip çıktığımız müddetçe, Allah’ın izniyle bizi, hiçbir güç yenemez. Buna engel olmak isteyecek FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütleri bu aziz milletin yumruğu altında yok olup gidecektir. Yeter ki bir olalım" ifadelerine de yer verdi.

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Akşam
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Malatya Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

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Merkez
Betül Eczanesi
Merkez
Büşra Tan Eczanesi
Merkez
Ebru Eczanesi
Merkez
Sevinç Eczanesi
Merkez
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