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ASRİAD’dan esnafa destek çağrısı

VAN HABERLERİ  | 20.03.2020 14:30 | Son Güncelleme

Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Van Şube Başkanı Taner Han, korona virüs nedeniyle esnafın büyük gelir kaybına uğradığını ifade ederek, destek çıkılması yönünde yetkililere çağrıda bulundu.Korona virüs sebebiyle tüm ülkede olduğu gibi Van’da da iş yerlerinin büyük bir gelir kaybına uğradığını belirten ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han, “Korona virüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de can kaybına neden oldu.

ASRİAD’dan esnafa destek çağrısı

Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Van Şube Başkanı Taner Han, korona virüs nedeniyle esnafın büyük gelir kaybına uğradığını ifade ederek, destek çıkılması yönünde yetkililere çağrıda bulundu.
Korona virüs sebebiyle tüm ülkede olduğu gibi Van’da da iş yerlerinin büyük bir gelir kaybına uğradığını belirten ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han, “Korona virüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de can kaybına neden oldu. Devletimiz korona virüsü ile mücadele noktasında gereken hassasiyeti göstermektedir. Elbette ki isteğimiz ölüm oranlarının yükselmemesi ve bir an evvel bu zor durumdan kurtulmaktır. Ancak bu zorlu süreçte gelir kaybına uğrayan işletmelerimize, elektrik ve doğalgaz faturaları ilgili kurumlar tarafından kesilmeye başlandı. Yaşadığımız her zorlu süreçte bu kurumlar, esnafa hiçbir şekilde destek sağlamıyor. Bu süreçte de bu toleransı onlardan beklemiyoruz. Bizim talebimiz, devletimizedir. Bu faturalarla ilgili esnafımızın önünü açacak bir yapılandırma paketinin açıklanması gerekiyor. İş yeri kirası, maaş gibi ödemeleri dahi yapmakta zorlanan işletmelerimizin faturalarda zorlanması tabidir. Bütün bu sorunlar üzerine elektrik ve doğalgazın kesilmesi, esnafta ciddi bir moralsizliğe sebep oluyor. Bu anlamda yetkililerimizden zor bir süreç yaşayan esnafa destek olmalarını istiyoruz” dedi.

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