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Asrın Güreşçisi Urfalı gençlerle buluştu

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 19.05.2020 17:18 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında Asrın Güreşçisi olarak bilinen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’yı telekonferans yönetimi ile Şanlıurfalı genç sporcularla buluşturdu.Korona virüsü tedbirleri kapsamında farkındalık oluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfalı genç milli sporcular ile telekonferans yöntemi ile buluşturdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında Asrın Güreşçisi olarak bilinen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’yı telekonferans yönetimi ile Şanlıurfalı genç sporcularla buluşturdu.
Korona virüsü tedbirleri kapsamında farkındalık oluşturan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfalı genç milli sporcular ile telekonferans yöntemi ile buluşturdu. Gençlerle bir süre sohbet eden Beyazgül, telekonferansa Avrupa ve Dünya olimpiyat Şampiyonu Asrın güreşçisi olarak bilinen milli gururumuz Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’yı davet ederek gençlere sürprizi yaptı.
Türkiye’nin en genç ili olan Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesinin ve Spor Bakanlığının gençlere verdiği önemin anlatıldığı interaktif görüşmede, her zaman geleceğin teminatı olan gençlerin yanında olunacağı vurgusunda bulunuldu.
Gençlerle sohbet eden Yerlikaya, gençlere başarının çok çalışmaktan geçtiğini belirterek, Türkiye’nin en genç nüfuslu şehri olan belediye tarafından yapılan 26 spor tesisi ile gençlerin geleceğe daha iyi hazırlanması gerektiğinin söyledi.
Katılımlarından dolayı Yerlikaya’ya teşekkür eden Beyazgül, Yerlikaya’yı korona virüsünün bitmesin ardından Şanlıurfa’ya davet etti.

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