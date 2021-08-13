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Assan Hanil'in Ar-Ge Direktörü Talip Usta oldu

13.08.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 yıl boyunca İş Geliştirme Müdürü olarak görev yapan Talip Usta, Ağustos 2021 itibarıyla şirketin Ar-Ge Direktörü olarak çalışmalarını sürdürecek

İSTANBUL (AA) - Kibar Grubu çatısı altında faaliyet gösteren otomotiv tedarik sektörünün önde gelen üreticilerinden Assan Hanil’in önemli yapılanmalarından Ar-Ge Bölümü’nün direktörü, 3 yıl boyunca şirketin İş Geliştirme Müdürlüğünü üstlenen Talip Usta oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kariyeri boyunca başta Tofaş olmak üzere sektörün önde gelen paydaşlarında çeşitli sorumluluklar üstlenen Usta, 2018 yılında Assan Hanil’e adım attı.

3 yıl boyunca İş Geliştirme Müdürü olarak görev yapan Usta, Ağustos 2021 itibarıyla şirketin Ar-Ge Direktörü olarak çalışmalarını sürdürecek.

Assan Hanil kendi bünyesinde kurduğu Ar-Ge merkezinde, otomotiv sektörünün sürdürülebilirlik alanına sağladığı katkının genişletilmesi ve hidrojen ekosisteminin oluşturulması yönünde kapsamlı çalışmalar yürütüyor.

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