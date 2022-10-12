YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Assan Panel, İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazandı

Assan Panel, İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazandı

12.10.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar: - "İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası, en zorlu şartlarda dahi kesintisiz hizmet sağlamak adına çok önem verdiğimiz bir konuydu ve bugün sektörümüzde bir ilk olarak bu sertifikayı aldığımızı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Assan Panel, karşılaşılabilecek en zorlu şartlarda dahi iş sürekliliğini esas alan İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

Assan Panel'den yapılan açıklamaya göre, sektörde bu sertifikanın tek sahibi olan Assan Panel, iş süreçlerinin aksamasına sebep olabilecek herhangi bir durum karşısında kesintisiz hizmet sağlayabilecek kabiliyette olduğunu belgelendirmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, Assan Panel olarak müşterilere her zaman daha iyi hizmet sunmak adına teknolojik ve yönetimsel anlamda dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi.

Akar, şunları kaydetti:

"Şirket yapımıza, kültür ve değerlerimize uygun bulduğumuz uygulamaları ivedilikle gündemimize alıyoruz. İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası da en zorlu şartlarda dahi kesintisiz hizmet sağlamak adına çok önem verdiğimiz bir konuydu ve bugün sektörümüzde bir ilk olarak bu sertifikayı aldığımızı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Mevcut ve olası tehditlerin belirlenerek yönetilmesi, kriz sırasında kritik fonksiyonların devamının desteklenmesi, iş sürekliliği için sistematik bir yaklaşımın sağlaması gibi bir kurum için hayati önem taşıyan alanlarda fayda sağlayan Sürekliliği Yönetim Sistemi Sertifikası ile yönetim kabiliyetimizi, sektör hakimiyetimizi ve gücümüzü de bir kez daha ispatlamış olmak bizim için gurur verici."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Murat Kekilli, Kuruçeşme Açıkhava'da konser verdiMurat Kekilli, Kuruçeşme Açıkhava'da konser verdi
Sözcü Bilgiç'ten, Türkiye bandıralı gemiyi aramaya çalışan İrini Operasyonu'na yanıt:Sözcü Bilgiç'ten, Türkiye bandıralı gemiyi aramaya çalışan İrini Operasyonu'na yanıt:
Samsun'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'daki füze saldırısına tepki gösterdiSamsun'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'daki füze saldırısına tepki gösterdi

İstanbul Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
05:41
Sabah
07:05
Öğle
12:56
İkindi
16:03
Akşam
18:37
Yatsı
19:56
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.