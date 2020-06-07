YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. ASSİM faaliyetlerine başlıyor

ASSİM faaliyetlerine başlıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 07.06.2020 11:30 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi’nin, korona virüs önlemleri çerçevesinde 12 Mart’ta faaliyetlerine ara verdiği Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) yeni kurallarıyla yeniden açılıyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin, korona virüs önlemleri çerçevesinde 12 Mart’ta faaliyetlerine ara verdiği Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) yeni kurallarıyla yeniden açılıyor. Toplantı salonlarının yüzde 50 kapasiteyle hizmet vereceği merkezde, toplantılar kısa süreli oturumlar halinde gerçekleştirilecek.
Muratpaşa Belediyesi’nin, kentin ortak aklını oluşturmak ve faaliyete geçirmek için sivil toplum kuruluşlarını tek çatı altında toplandığı ASSİM, yeni normale yönelik düzenlenmelerle faaliyetlerine yeniden başlıyor. 12 Mart’ta korona virüs önlemleri çerçevesinde faaliyetlerini geçici olarak durduran merkezin yeni kullanım kararları belirlendi.
Buna göre, yerleşkede bulunan tüm toplantı salonları, kapasitesinin yüzde 50 oranında katılımcıyla kullanılabilecek. Oturma düzeni sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak hazırlanan salonlarda toplantılar kısa süreli oturumlar halinde yapılacak. Her oturum arasında salonlar havalandırılacak. Ayrıca farklı katılımcılarla gerçekleştirilecek her toplantı arası 2 saat olacak ve bu sürede salonlar dezenfekte edilecek ve her toplantı için katılımcılarının isim listeleri de tutulacak.
Bununla birlikte merkeze girişler tek kapıdan yapılacak ve her ziyaretçi ateşi ölçülerek içeriye alınacak. Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu ASSİM’de ortak kullanım alanlarında yapılan yiyecek ve içecek ikramları da bir süreliğine yapılmayacak.
Sosyal ve kültürel faaliyetlerin sürdürüldüğü konferans salonu ve fuaye alanının bir süre daha kapalı kalacağı merkezde koridor girişlerine tuvalet önlerine el hijyeni için dezenfekte makineleri de yerleştirildi. Ortak alanlarda kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri gibi yüzeylerin günde en az 3 kez dezenfekte edileceği merkezde mescitlerde de tek kullanımlık seccadeler kullanılacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştıEsenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Akkışla İlçe Emniyetinin Acı Günü

Akkışla İlçe Emniyetinin Acı Günü

Dağ keçileri Durankaya beldesine indi

Dağ keçileri Durankaya beldesine indi

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga

Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga

Düğün saloncularından uyarı: “Vatandaşlar düğün salonları açılmazsa ’Evlerimizin önünde düğünümüzü yaparız’ diyorlar”

Düğün saloncularından uyarı: “Vatandaşlar düğün salonları açılmazsa ’Evlerimizin önünde düğünümüzü yaparız’ diyorlar”

Memursen Başakanı Çelebi "Açlık sınırı 2 bin 484 lira oldu"

Memursen Başakanı Çelebi "Açlık sınırı 2 bin 484 lira oldu"

Antalya Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazar

İmsak
03:47
Sabah
05:31
Öğle
13:01
İkindi
16:52
Akşam
20:21
Yatsı
21:58

Antalya Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazar

Bahar Eczanesi
Muratpasa
Beyza Eczanesi
Muratpasa
Fulya Eczanesi
Muratpasa
Gökyüzü Eczanesi
Muratpasa
Güzeloba Eczanesi
Muratpasa
Yenigün Eczanesi
Muratpasa
Erçin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Antalya’da kısıtlamaları ihlal edenlere 64 bin 932 TL ceza

Antalya’da kısıtlamaları ihlal edenlere 64 bin 932 TL ceza

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Baba-oğul vurularak öldürüldü

Baba-oğul vurularak öldürüldü

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

Yatak odasındaki kirli külot yuva dağıttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.