YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. ASSİM İnovasyon Merkezi girişimleri değerlendirildi

ASSİM İnovasyon Merkezi girişimleri değerlendirildi

ANTALYA HABERLERİ  | 16.10.2020 12:04 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinin (ASSİM) Girişim Değerlendirme Kurulu, girişimcilerle online olarak bir araya geldi.

ASSİM İnovasyon Merkezi girişimleri değerlendirildi

Muratpaşa Belediyesi’nin yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinin (ASSİM) Girişim Değerlendirme Kurulu, girişimcilerle online olarak bir araya geldi. Buluşmada, inovasyon merkezinde yer alan girişimler, kurula iş fikirleri ve projeleriyle ilgili güncel gelişmeleri aktardı.
Muratpaşa Belediyesi’nin aynı zamanda Avrupa’nın en büyük sivil toplum örgütleri yerleşkesinin ne sahip yenilik, buluş ve girişim destekleme merkezi ASSİM’in, Yönetim Kurulu Başkanı Ferruh Tunç, Terma Mühendislik Kurucusu Ayşen Hamamcıoğlu, Piksel Akademi Kurucusu Emrah Kozan, Girişim Ekosistemi Destekleyicisi Ersin Nakışçı, ASSİM İnovasyon Merkezi Koordinatörü Eda Şahal’dan oluşan Girişim Değerlendirme Kurulu online platformda girişimciler ile bir araya geldi.
ASSİM Ön Kuluçka Programı’nda yer alan girişimciler, iş fikirleri ile ilgili gelişmeleri ve yapmış oldukları çalışmaları kurul üyelerine aktardı. Girişim Değerleme Toplantısı’na ‘kuluçka programında’ yer alan girişimler de katılarak, çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Toplantıda yeni kuluçka girişimi TurkishwithNadi’nin kurucusu Nadezhda Dorokhına çalışmalarını ve projelerini kurul üyelerine tanıttı. Toplantı, kurul üyelerinin tavsiye ve önerileri alınarak tamamlandı.
Talep artıyor
Akdeniz Bölgesi girişimcilik ekosistemine 2 yıl önce katılan ASSİM İnovasyon Merkezi, girişimcilere fiziksel mekan, eğitim, danışmanlık, mentörlük ve iş geliştirme hizmetleri sunuyor. İş fikrini ve projelerini hayata geçirmiş, halen mevcut işlerini ve projelerini geliştirmeye devam eden ‘kuluçka’ firmaları da merkez bünyesinde çalışmalarını sürdürürken 2019 yılında iki start-up’ın yer aldığı merkeze iki yeni girişimin dahil oldu.

ASSİM İnovasyon Merkezi girişimleri değerlendirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor Annesi bile onu tanıyamıyor! Mutant adam görenleri hayrete düşürüyor
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Balıkesir Adliyesi’nde duruşmalara covid-19 engeli
Balıkesir Adliyesi’nde duruşmalara covid-19 engeli
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Dayakçı kocaya 60 günlük uzaklaştırma verildi
Dayakçı kocaya 60 günlük uzaklaştırma verildi
Başkentte "Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında İran'ın tutumu" konulu panel düzenlendi
Başkentte "Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında İran'ın tutumu" konulu panel düzenlendi

Antalya Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:40
Sabah
06:59
Öğle
12:48
İkindi
15:56
Akşam
18:27
Yatsı
19:41

Antalya Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

Batuhan Eczanesi
Muratpasa
Cihan Dinç Eczanesi
Muratpasa
Evrim Eczanesi
Muratpasa
Güneş Eczanesi
Muratpasa
Meltem Mert Eczanesi
Muratpasa
Zeynep Akman Eczanesi
Muratpasa
Lokman Hekim Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Antalya'da kumar oynayan 15 kişiye 89 bin lira ceza
Antalya'da kumar oynayan 15 kişiye 89 bin lira ceza
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Yeni doğan ikizlerine isim veremeden ölen Şule öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Yeni doğan ikizlerine isim veremeden ölen Şule öğretmen son yolculuğuna uğurlandı
Eskiyen Bisikletler Tamir Yerine Hurdaya Veriliyor
Eskiyen Bisikletler Tamir Yerine Hurdaya Veriliyor
Altın Portakal’ın Yıldırım Önal Anı Ödülü’nün Sahibi Işık Yenersu Oldu
Altın Portakal’ın Yıldırım Önal Anı Ödülü’nün Sahibi Işık Yenersu Oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.