AŞTİ’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yılını gün boyu Başkent’in birçok noktasında çeşitli etkinliklerle kutladı. Kutlama adreslerinden biri de Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) oldu. Belediye iştiraklerinden BUGSAŞ tarafından AŞTİ’de düzenlenen etkinlikte yolcular sürpriz bir gösteriyle karşılandı. Kırmızı beyaz balonlarla süslenen ve mili marşların çalındığı AŞTİ’de FOMGET Halk Dansları Topluluğu Seymenler ekibinin oyunları vatandaşları duygulandırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yılı nedeniyle Başkent’e yakışır coşku dolu bir kutlama programı hazırladı. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BUGSAŞ tarafından düzenlenen kutlamalarda AŞTİ kırmızı beyaz balonlarla ve Türk bayraklarıyla süslendi. Milli marşın çalındığı AŞTİ’de yolcular, FOMGET Halk Dansları Topluluğu Seymenler ekibinin oyunlarıyla karşılandı. AŞTİ’de giden ve gelen yolcular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sabahı AŞTİ’de Seymenler ekibinin gösterisiyle duygu dolu anlar yaşadı. BUGSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç ve BUGSAŞ Genel Müdürü Metin Alkaya’nın da katıldığı kutlama etkinliğinde AŞTİ, Cumhuriyet Bayramı’nda renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu vatandaşlarla birlikte kutlamak istediklerini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Halk Oyunları Sanat Yönetmeni Tamer Bozkuş, “Büyük önder Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını şükranla anıyoruz. Cumhuriyet bizim için çok önemli bu değerli günde de bir program gerçekleştirdik ve tüm halkın katılımıyla da çok büyük sevinç ve mutluluk içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

