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Astım hastaları spor yapabilir mi?

ERZURUM HABERLERİ  | 11.02.2020 12:08 | Son Güncelleme

Doç.Dr.

Astım hastaları spor yapabilir mi?

Doç.Dr. Sakine Işık, astımlı bir çocuk da spor esnasında öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum gibi şikayetlerin ortaya çıkmasının astımın kontrol altında olmadığını gösterdiğini söyledi.
Çocuk Alerji ve İmmunoloji Uzmanı Doç. Dr. Sakine Işık, “Astım alt hava yollarının mikrobik olmayan kronik iltihabi hastalığıdır. Alerjenler, soğuk hava, enfeksiyonlar, hava kirliliği ve bazı ilaçların yanı sıra egzersiz de hava yolu daralmasına neden olmaktadır. Astımlı çocuklarda tedavinin hedeflerinden biri de günlük aktiviteler de herhangi bir kısıtlama ve egzersizle şikayetlerin olmamasını sağlamaktır. Astımı olan çocuklarda spor ve egzersizin yasaklanması ya da kısıtlanması, bu çocukların okul sporlarından muaf tutulması günlük pratikte yaşanan yanlış uygulamalardır. Astımlı bir çocuk da spor esnasında öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum gibi şikayetlerin ortaya çıkması astımın kontrol altında olmadığını göstermektedir, bu hastaların Çocuk Alerji-İmmunoloji uzmanlarına başvurarak tedavilerinin yeniden düzenlenmesi gerekmektedir” dedi.
Astım uygun bir şekilde tedavi edildiğinde spor esnasında bu şikayetler nedeniyle performans kaybının olmadığını ifade eden Dr. Işık, “Astımlı hasta eğer spor esnasında sorun yaşıyorsa egzersiz öncesi nefes açıcı ilacını almalı ve ısınma egzersizi yaparak spora başlamalı, aniden sporu bırakmak yerine aşamalı olarak soğumaya geçmelidir. Egzersiz soğuk, kuru ve kirli havada yapılmamalı, polen alerjisi olan hastalar için polen yoğunluğunun fazla olmadığı saatler tercih edilmelidir. Astımlı hastalar hemen her sporu yapabilse de en çok önerilen spor yüzmedir ve haftada 2-3 kez, 30-45 dakika süre ile yapılması yeterlidir. Klor ile dezenfekte edilen havuzlar da hastalarda astıma ait klinik bulgularda kötüleşme görülebilir. Klor yerine ozon gibi alternatif dezenfektanların kullanılması, klor ile temizlenen havuzların sık sık havalandırılması veya açık havuzların tercih edilmesi önemlidir. Soğuk ve kuru havada yapılan kayak ve buz pateni ile basınçlı hava ya da oksijenle yapılan dalgıçlık, paraşütçülük gibi sporlar astımlılar için uygun değildir” açıklamalarında bulundu.

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