Astım hastalarına oruç tavsiyeleri

Dünya Astım Günü sebebiyle açıklama yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, astım hastalarına kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için uyarılarda bulundu. Dr. Işık, astım hastalarına Ramazan ayında dikkat etmeleri gereken kuralları anlattı.

Ramazan ayında, oruç ile gelen beslenme düzenini değişikliklerinin astım hastaları üzerindeki etkilerini değerlendiren Dr. Işık, "Uzun süre susuz kalmak astım hastalarını olumsuz etkileyebilir. Ramazanda da günde en az 2 litre sıvı tüketilmesi gerekmektedir. Sıvı ihtiyacınızı sadece su ile değil taze sebze-meyve suları ya da bitki çayları ile de karşılayabilirsiniz. Bol su tüketiminin yanı sıra Ramazan’da oruç tutacak olan astım hastalarının ilaç planları için doktorları ile görüşmeleri de önemlidir" dedi.

Baş düşman: sigara

Astım hastalığının en büyük düşmanının sigara olduğunu hatırlatan Dr. Işık, "Astım hastalarında sigara kullanımı, hastanın tedaviden yanıt alamamasına ve zamanla rahatsızlığının ağırlaşmasına hatta KOAH’a ilerlemesine sebep olur. Hangi alerjene bağlı olursa olsun astım hastalarının sigarayı hayatından çıkarmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.