Galatasaray'ın rakibi Barcelona'dan korkutan skor! Tam 9 gollük maç

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile eşleşen İspanyol devi Barcelona, La Liga'da dur durak bilmiyor. Ligin 6. haftasında Racing Santander'i Spotify Camp Nou'da ağırlayan Hansi Flick'in öğrencileri, rakiplerine adeta gol yağdırdı. İzleyenlerin nefesini kesen müsabaka 7-2'lik tarihi bir skorla tamamlandı.

İLK YARIDA 5 GOL, 1 KAÇAN PENALTI!

Maça kasırga gibi başlayan ev sahibi, henüz 8. dakikada João Cancelo'nun golüyle perdeyi açtı. 25'te sahneye çıkan Raphinha, penaltıdan skoru 2-0'a getirdi. Konuk ekip 30. dakikada Gueye ile farkı 1'e indirse de 36'da Villalibre'nin kendi kalesine attığı gol Barcelona'yı rahatlattı. 42'de bir kez daha fileleri havalandıran Raphinha skoru 4-1 yaptı. İlk yarının son anlarında Lamine Yamal kazandıkları ikinci penaltıyı auta atınca soyunma odasına 4-1'lik skorla gidildi.

RAPHINHA'DAN HAT-TRICK, ADEYEMI'DEN KARİYER PERFORMANSI!

Mücadelenin ikinci yarısında da gol sağanağı kesilmedi. Racing 65'te Zabiri ile skoru 4-2'ye getirse de Barcelona yanıt vermekte gecikmedi. 67. dakikada kazanılan üçüncü penaltıda topun başına tekrar geçen Raphinha, hata yapmayarak hat-trick'ini tamamladı: 5-2. Bordo-mavililerde 79'da Gabriel Jesus farkı 4'e çıkarırken, maç boyunca şanssızlığını kıramayan genç yıldız Lamine Yamal 89'da fişi çeken golü kaydetti: 7-2.

Yaz transfer döneminde Borussia Dortmund'dan kadroya katılan Karim Adeyemi ise gol atamamasına rağmen gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Rakip ceza sahasında tam 22 kez topla buluşan ve 1.85 gol beklentisi (xG) üreten Alman yıldız, yaptığı 1 asistle kariyer maçlarından birine imza attı.

CİMBOM'UN RAKİBİNDEN KORKUNÇ İSTATİSTİK: 6 MAÇTA 28 GOL!

Bu tarihi galibiyetin ardından La Liga'da 6'da 6 yapan Barcelona, puanını 18'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Racing Santander ise 7 puanla 10. sırada kaldı. Ligde oynadığı 6 karşılaşmada rakip filelere tam 28 gol bırakan ve kalesinde sadece 6 gol gören Katalan ekibi, yakaladığı bu korkunç hücum performansıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Galatasaray'a da gözdağı vermiş oldu.