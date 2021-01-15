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  4. ASTIM HASTASI NESİME HEMŞİRE, KORONAVİRÜSÜ 2 KEZ YENDİ

ASTIM HASTASI NESİME HEMŞİRE, KORONAVİRÜSÜ 2 KEZ YENDİ

15.01.2021 08:34 | Son Güncelleme:
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BİNGÖL'de, Toplum Sağlığı Merkezi'nde 2 yıldır görev yapan hemşire Nesime Gevri, 2'nci kez yakalandığı koronavirüsü tekrar yendi.

BİNGÖL'de, Toplum Sağlığı Merkezi'nde 2 yıldır görev yapan hemşire Nesime Gevri, 2'nci kez yakalandığı koronavirüsü tekrar yendi. Astım hastası da olan Gevre, "Ağustos ayının sonunda Covid- 19 geçirdim. İlk olarak zatürre başlangıcı teşhisi koyuldu. Çok ağır geçirdim, nefes alamayacak duruma gelmiştim. İkinci kez yakalandığım aralık ayı başında ise ilkine göre daha ağır geçti. Çünkü dayanılamayacak derecede eklem ağrıları yaşadım. İnsanlardan tek isteğim; maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri. Çünkü biz koronavirüsü bitirelim ki ailemize daha rahat sarılabilelim" dedi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları vaka oranlarının düşmesinde önemli bir rol oynadı. 2 yıl önce Adana'dan gelerek Toplum Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yapmaya başlayan Nesime Gevri, astım hastası olmasına rağmen gönüllü olarak filyasyon ekiplerinde çalışmaya başladı. İlk olarak ağustos ayında koronavirüse yakalanan Gevri, hastalığı ağır şekilde de olsa atlatmayı başardı. Sağlığına kavuşan Gevri, tekrar görevinin başına döndü. Koranavirüse bu kez aralık ayında yakalanan Gevri, ilkine göre çok daha ağır seyreden hastalığı tekrar yenmeyi başardı. Yine görevinin başına dönen Gevri, insanlardan maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat etmelerini istiyor.

'NEFES ALAMAYACAK DURUMA GELMİŞTİM'

Geçen yıl mart ayından beri salgınla mücadele edildiğini anımsatan Gevri, şunları söyledi:

"Ağustos ayının sonunda ilk Covid- 19'u geçirdim. Zatürre başlangıcı teşhisi konuldu. İlk hastalığı çok ağır geçirdim. Nefes alamayacak duruma gelmiştim. İkincisini de aralık ayı başında geçirdim. İkincisi, ilkine göre daha ağır geçti. Çünkü dayanılamayacak derecede eklem ağrıları yaşadım. İnsanlardan tek isteğim maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri. Çünkü, biz koronavirüsü bitirelim ki ailemize daha rahat sarılabilelim. Şu an onlardan uzaktayız. Çok zor günler geçiriyoruz. Bu üç kurala dikkat edilirse onlara daha rahat sarılabiliriz."

Görüntü Dökümü

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Nesime Gevri'nin tulum giymesi

Nesime Gevri'den detay

Nesime Gevri'nin konuşması

Genel ve Detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)

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