ASTIM HASTASI NESİME HEMŞİRE, KORONAVİRÜSÜ 2 KEZ YENDİ

BİNGÖL'de, Toplum Sağlığı Merkezi'nde 2 yıldır görev yapan hemşire Nesime Gevri, 2'nci kez yakalandığı koronavirüsü tekrar yendi. Astım hastası da olan Gevre, "Ağustos ayının sonunda Covid- 19 geçirdim. İlk olarak zatürre başlangıcı teşhisi koyuldu. Çok ağır geçirdim, nefes alamayacak duruma gelmiştim. İkinci kez yakalandığım aralık ayı başında ise ilkine göre daha ağır geçti. Çünkü dayanılamayacak derecede eklem ağrıları yaşadım. İnsanlardan tek isteğim; maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri. Çünkü biz koronavirüsü bitirelim ki ailemize daha rahat sarılabilelim" dedi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanları vaka oranlarının düşmesinde önemli bir rol oynadı. 2 yıl önce Adana'dan gelerek Toplum Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yapmaya başlayan Nesime Gevri, astım hastası olmasına rağmen gönüllü olarak filyasyon ekiplerinde çalışmaya başladı. İlk olarak ağustos ayında koronavirüse yakalanan Gevri, hastalığı ağır şekilde de olsa atlatmayı başardı. Sağlığına kavuşan Gevri, tekrar görevinin başına döndü. Koranavirüse bu kez aralık ayında yakalanan Gevri, ilkine göre çok daha ağır seyreden hastalığı tekrar yenmeyi başardı. Yine görevinin başına dönen Gevri, insanlardan maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat etmelerini istiyor.