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Aston Villa, Emiliano Martinez'i transfer etti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 16.09.2020 14:00 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Arsenal'dan Arjantinli kaleci Emiliano Martinez'i kadrosuna kattı.

Aston Villa, Emiliano Martinez'i transfer etti

Aston Villa Kulübü, 28 yaşındaki file bekçisi Martinez ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İngiltere basınında Aston Villa'nın transfer için bonuslarla birlikte 20 milyon Sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü. Altyapısına dahil olduğu 2010'dan bu yana Arsenal'da görev yapan Martinez, geçen sezon takımıyla 23 maça çıkmıştı.

(AA)

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