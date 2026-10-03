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Portekizi karıştıran sebep: Felipe Melo! Ronaldo'dan olay hamle

Cristiano Ronaldo ile Portekiz Milli Takımı arasındaki kriz gündemdeki yerini korurken, eski Galatasaraylı Felipe Melo’dan yıldız futbolcuya destek geldi. Ronaldo’nun Melo’nun paylaşımını beğenmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Portekizi karıştıran sebep: Felipe Melo! Ronaldo'dan olay hamle
Burak Kavuncu

Portekiz Milli Takımı'nda Jorge Jesus ile Cristiano Ronaldo arasında yaşanan gerilimin ardından flaş bir gelişme yaşandı. Eski Galatasaraylı Felipe Melo'nun Ronaldo'ya destek verdiği paylaşım, Portekizli yıldızın beğenisiyle yeniden gündeme oturdu.

FELİPE MELO'DAN RONALDO'YA DESTEK

Portekizi karıştıran sebep: Felipe Melo! Ronaldo dan olay hamle 1

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Cristiano Ronaldo'yu ilk 11'den kesmesinin ardından yıldız futbolcunun kamptan ayrılması gündem olmuştu. Yaşanan krizin ardından Ronaldo'ya destek veren isimler arasına Felipe Melo da katıldı.

Galatasaray'ın eski futbolcusu, SportTV'de yaptığı değerlendirmeyi sosyal medya hesabından paylaşarak Ronaldo'ya yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

"PORTEKİZ'DE DAHA FAZLA SAYGI GÖSTERMELİLER"

Portekizi karıştıran sebep: Felipe Melo! Ronaldo dan olay hamle 2

Felipe Melo, Ronaldo ile Lionel Messi'nin milli takımlarındaki konumlarını karşılaştırarak Portekiz'deki futbolcuların yıldız oyuncuya yeterince saygı göstermediğini savundu.

Brezilyalı futbolcu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Portekizli futbolcuların Ronaldo'ya olan davranış biçimiyle Arjantinli oyuncuların Messi'ye olan davranış biçimi arasında korkunç bir fark var. Rakiplerin Cristiano Ronaldo'ya gösterdiği saygının aynısını Portekiz Milli Takımı'nda göremiyorum. Rakipler daha fazla saygı gösteriyor. Hojlund attığı golden sonra 'Siu' sevinci yaptı. Maç sonu Jorge Jesus'u itti. Yani Portekiz'in sözde kaptanından çok daha fazla etkilenmişti.Bakın... Rakipler Ronaldo'nun gol sevincini yapıyorlar. Birçoğu Ronaldo'yu idol olarak görüyor. Portekiz'deki herkes daha fazla saygı göstermeli. Hiçbiri Ronaldo'nun seviyesine yaklaşamaz."

Melo paylaşımında, rakip futbolcuların Ronaldo'ya Portekiz Milli Takımı'ndaki bazı oyunculardan daha fazla saygı gösterdiğini belirterek, Ronaldo'nun futbol dünyasındaki etkisine dikkat çekti.

RONALDO'DAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Portekizi karıştıran sebep: Felipe Melo! Ronaldo dan olay hamle 3

Felipe Melo'nun Ronaldo'ya destek verdiği paylaşım Cristiano Ronaldo tarafından beğenildi. Portekizli yıldızın bu hareketi kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, söz konusu beğeni Ronaldo'nun Melo'nun sözlerine verdiği destek olarak yorumlandı.

Ronaldo'nun paylaşımı beğenmesi futbolseverlerin büyük ilgisini çekerken, sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Felipe Melo
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