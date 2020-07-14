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ASTOP: "TOKİ’nin Ağrı’da daha fazla konut yapması gerekiyor"

AĞRI HABERLERİ  | 14.07.2020 13:45 | Son Güncelleme

Ağrı Sivil Toplum Platformu, Ağrı’da artan konut fiyatlarına dikkat çekerek, TOKİ’nin Ağrı’da daha fazla konut yapması gerektiğini söyledi.Platform Başkanlığından yapılan açıklamada konut fiyatlarının Ağrı’da geçen yıla oranla aşırı derecede artış gösterdiği belirtilirken, bunun sebebinin ise uzun süredir Ağrı’da konut yapılmaması olduğuna dikkat çekildi.Platform Başkanı Av.Mehmet Salih Aydın” İlimizde uzun süredir konut yapılmıyor.

ASTOP: "TOKİ’nin Ağrı’da daha fazla konut yapması gerekiyor"

Ağrı Sivil Toplum Platformu, Ağrı’da artan konut fiyatlarına dikkat çekerek, TOKİ’nin Ağrı’da daha fazla konut yapması gerektiğini söyledi.
Platform Başkanlığından yapılan açıklamada konut fiyatlarının Ağrı’da geçen yıla oranla aşırı derecede artış gösterdiği belirtilirken, bunun sebebinin ise uzun süredir Ağrı’da konut yapılmaması olduğuna dikkat çekildi.
Platform Başkanı Av.Mehmet Salih Aydın” İlimizde uzun süredir konut yapılmıyor. Bu durum konut fiyatlarının yükselmesine sebebiyet verdi. Yapılan inşaatlarda anahtar telsim 3+1 daireler 300 bine yaklaşmış durumda. 4+1 dairelerin fiyatları ise 350 bini geçiyor. Dar gelirlinin bu fiyatlara banka kredisi çekip ev alması mümkün görünmüyor. Bu sebeple TOKİ gibi yapıların devreye girmesi gerekiyor” dedi
“75 daireye 1500 başvuru var”
Ağrı’da TOKİ’ye yoğun talep olduğunu söyleyen Aydın, “Ağrı’da TOKİ’nin yaptığı 75 daireye 1500 başvuru var. Demek ki ihtiyaç çok yüksek durumda. Konut sektöründe ki fiyat artışına paralel olarak kira fiyatları yükseliyor. Bu sorunun çözülmesi için TOKİ’nin belirlenen rakamlardan çok daha fazla konutu Ağrı’da inşa etmesi geriyor. “ dedi.

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