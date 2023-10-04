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Astoria Grande 877 yolcusu ile Amasra Limanı’na demirledi

04.10.2023 14:22 | Son Güncelleme:
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Rusya’dan demir alan Astoria Grande isimli kruvaziyer 877 yolcusu ve 439 personeli ile Bartın’ın Amasra Limanı’na demirledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan ve 2021 yılında uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi deniz hudut kapısı ilan edilen Amasra Limanı, kruvaziyer turizminin önemli duraklarından biri olmaya devam ediyor.

İlk kez 2022 yılında kruvaziyer ağırlayan Amasra 25’inci kez kruvaziyer ağırladı. Rusya’dan demir alan 193 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip Astoria Grande isimli kruvaziyer 877 yolcusu ve 439 personeli ile sabah saatlerinde Amasra Limanına demirledi.
Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı gibi medeniyetlere ev sahipliği yapan Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra kruvaziyer seferleriyle 2 yıldan kısa bir zamanda 15 bin 744 yolcu ağırladı.

Dev kurvaziyerle Amasra’ya ulaşan Rus turistler, Amasra Kalesi başta olmak üzere; Cenova Şatosu, Şapel, Kemere Köprüsü, Fatih Camii, Direkli Kaya, Bedesten gibi birçok tarihi yapıyı yakından görme imkanı bularak rehberlerden ilçenin tarihi hakkında bilgi aldı.
Turistler ahşap el oyma sanatı ve Bartın’a özgü tel kırma sanatı gibi çeşitli tekniklerle oluşturulan birçok farklı hediyelik ürünün satışa sunulduğu Çekiciler Çarşısını da gezerek alışveriş yaptı.

Amasra ve bölge tarihine ışık tutan heykel ve eserlerin sergilendiği Amasra Müzesini de ziyaret eden turistler ilçedeki restoranlarda Amasra Salatası eşliğinde çeşitli balık menülerini tattı.
Bir gece Amasra’da demirli kalacak olan kruvaziyer 5 Ekim Perşembe akşamı bir sonraki durağı olan Ordu’ya hareket etmek üzere demir alacak.

Turistlerin Amasra’da geçirecekleri gece için ilçedeki restoran ve eğlence mekanlarında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Özlem Koçak kruvaziyerle Amasra’ya gelen turistlerin en iyi şekilde ağırlanacağını ifade ederek, “Gemimizin 25’inci seferi. Bugüne kadar 16 bin civarında Rus turistimizi ağırladık. Bu gece overnight yapacaklar. Gemimiz limanımızda geceleyecek, konaklaması burada olacak. Amasra için, bu bizim için gerçekten çok önemli. Önemli bir destinasyonda güzel keyifli bir vakit geçirmeleri için elimizden geleni yapacağız" dedi.

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