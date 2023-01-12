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"Astoria Grande" kruvaziyeri 502 yolcusuyla Trabzon Limanı'na geldi

12.01.2023 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden 502 turisti taşıyan yolcu gemisi, Trabzon Limanı'na ulaştı.

"Astoria Grande" adlı kruvaziyerle kente gelen Rus turistler, halk oyunları ekibinin gösterisiyle karşılandı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan ve Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, turistlere çiçek hediye etti.

Turistler bir süre halk oyunları ekibinin gösterisini izledikten sonra kentin tarihi ve turistik yerlerini görmek için limandan ayrıldı.

Erdoğan, gazetecilere, Trabzon'un tarihi, kültürü, sporu ve sanatıyla en önemli marka şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Amaçlarının kentte turizmi 12 aya yaymak olduğunu belirten Erdoğan, "Biz, 'Her mevsim turizm' sloganıyla yola çıktık. Bakanlığımızın ve Valiliğimizin koordinesinde gerek yurt içi, gerekse yurt dışından influencer, yootuber, seyahat acenteleri ve tur operatörlerini Trabzon'da ağırlayacağız. İlimizi en güzel şekilde tanıtarak, hak ettiği şekilde Trabzon'un turizmden pay alması için çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Erdoğan, kruvaziyer turizminin, genelde üst gelir grubunun tercih ettiği bir destinasyon olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"2017'den itibaren ilimize 40 kruvaziyer gemisi geldi ancak çeşitli nedenler, pandeminin de araya girmesi duraksamaya sebep oldu. 2022 yılının ağustos ayında ilk kruvaziyer gemisini burada ağırladık. 8 kruvaziyer gemisi ile tamamlamış olduk yılı. Ocak ayının ilk haftalarında 2023 yılının ilk kruvaziyer gemisini karşıladık ve bu çok umutlu, mutluluk verici bir durum. Bu sezonun çok iyi geçeceğinin göstergesidir."

Gemide 502 yolcu, 406 mürettebat bulunduğunu dile getiren Erdoğan, "Trabzon'un destinasyonlarını ziyaret edecekler, inşallah mutlu ayrılırlar. Ben onlara, 'Trabzon'a hoş geldiniz' diyorum, inşallah güzel anılarla ilimizden ayrılırlar." ifadelerini kullandı.

Ermiş ise uzun yıllardır Trabzon Limanı'nda görev yaptığını anımsatarak, ilk kez kış mevsiminde kruvaziyer gemisi ağırladıklarına dikkati çekti.

"Astoria Grande" gemisine aşina olduklarını, daha öncede limana geldiğini anlatan Ermiş, "Ünye Limanı'ndan Trabzon Limanı'na geldi. Kış sezonunda şehrimiz için bir renk olacaktır. Gemi seferlerini sürdürecektir, Karadeniz'de ring yapmaktadır." dedi.

Ermiş, Rus yolcuların bulunduğu ultra lüks geminin akşam saatlerinde şehirden ayrılmasının planlandığını da sözlerine ekledi.

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