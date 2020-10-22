ASÜ, Covid-19 çalışmalarını raporladı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), Covid-19 salgını sürecinde kampüs genelinde gerek hijyen uygulamaları gerekse eğitim-öğretimin aksamamasına yönelik dijital entegrasyon çalışmalarını başarıyla uyguladı ve geleceğe yönelik uygulamalara ışık tutması için bir rapor hazırladı.

11 Mart-10 Temmuz arasındaki 4 aylık süreç içerisinde yapılan tüm çalışmalar bir değerlendirme raporu haline getirildi. Hazırlanan rapor, salgın yönetimiyle ilgili bir gelecek perspektifi çizmesi bakımından önem teşkil ediyor. Salgın sürecinin başladığı ilk günden itibaren, YÖK başta olmak üzere, bakanlık düzeyinde kurumların aldığı tavsiye kararlarına da dikkat edilerek- gerekli olan tüm çalışmaların titizlikle uygulandığını ve hızlı bir adaptasyon sağlandığını ifade eden ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, “Covid-19’la birlikte hayatımıza yeni kavramlar girdi. İçinden geçmekte olduğumuz bu salgın süreci gerek toplumsal gerek kurumsal gerekse bireysel olarak rutin alışkanlıklarımızın dışında davranmamız gerekebileceğini gösterdi. Tüm dünya ağır bir tecrübe yaşayarak bu yeni normal düzene adapte olmaya çalıştı ve çalışıyor. Biz de ASÜ olarak sürece en hızlı adapte olan kurumlardan birisiyiz. Bu dönemde yapıp ettiğimiz tüm işleri, Kalite Koordinatörlüğümüz aracılığıyla bir rapor haline getirdik ve bu raporu yayınlandık. Hazırlanan rapor, uygulamaların başarıya ulaşan veya aksayan yanlarını tespit etmek, ihtiyaç olan düzenlemeleri gerçek veriler üzerinden hayata geçirmek ve benzeri durumlarla karşılaşıldığında neler yapılması gerektiğine ilişkin bir gelecek perspektifi sunmak açısından son derece önemlidir” dedi.