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ASÜ ihtisaslaşma projelerinde üretim süreci hızlanıyor

AKSARAY HABERLERİ  | 15.10.2020 16:34 | Son Güncelleme

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof.

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, spor ve sağlık alanındaki ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında ortaya iyi projelerin çıkmaya başladığını, bu projelerin üretime dönüşmesi adına çalışmaların yoğunlaşacağını kaydetti.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından koordine edilen ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile eşgüdüm halinde yürütülen “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında ASÜ, 12 Aralık 2018’de beş pilot üniversiteden birisi oldu. Spor ve sağlık alanında ihtisaslaşan ASÜ’de, alana uygun proje üretim süreci devam ediyor. ASÜ Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen çalışmaların değerlendirildiği Yürütme Kurulu Toplantısında konuşan Rektör Şahin, yeni bir faza geçileceğini vurguladı. Projelerin üretime dönüştürülebilir ve toplumsal hayata katkı sunabilir olmasının bir gereklilik olduğuna dikkat çeken Şahin, “Örneğin spor müsabakalarında kullanılan bir düdük, sporcu formalarının dikilmesinde kullanılabilecek bir ip, sporcu beslenmesi veya farklı branşlarda kullanılabilecek sporcu malzemeleri Fikri bulmak tek başına yeterli değil; bu fikir, farklı disiplinlerin bir araya gelip çalışmasıyla malzemeye dönüşebilmeli, bu malzemeyi bir sanayicimiz dünya standartları ekseninde ve rekabet edebilir bir biçimde üretmeli. Süreci bir bütün olarak görmemiz gerekiyor” dedi. Üniversitenin bu noktada itici bir güç olduğunu ve doğrudan üretici olmadığını da ifade eden Prof. Şahin, “Başladığımız günden buyana ortaya son derece etkileyici fikirler çıktı. Artık yeni bir faza geçmeli ve fikirleri üretilebilir somut bir malzeme haline dönüştürmeliyiz. İyi yolda ilerliyoruz ancak daha da iyi olmamız gerekiyor” dedi.
Toplantının devamında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz ve ASÜ Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Lalehan Akyüz sürece dair bilgilendirmeler yaptı ve Yürütme Kurulu, gündemdeki maddeleri değerlendirdi.

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