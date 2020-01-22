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  4. ASÜ kendi yaşıtı kamu üniversiteleri arasında 19 madalya ile ikinci oldu

ASÜ kendi yaşıtı kamu üniversiteleri arasında 19 madalya ile ikinci oldu

AKSARAY HABERLERİ  | 22.01.2020 16:04 | Son Güncelleme

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof.

ASÜ kendi yaşıtı kamu üniversiteleri arasında 19 madalya ile ikinci oldu

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, çeşitli spor branşları ile alakalı yapılan organizasyonlarda ASÜ öğrencilerinin önemli dereceler elde ettiklerini, bu manada yükselişin sürdüğünü söyledi.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, “2018-2019 Genel Madalya Dağılımı” listesini yayınladı. 141 üniversitenin yer aldığı listede ASÜ, kendi yaşıtı kamu üniversiteleri arasında ikinci, genel sıralamada ise 14’üncü oldu. ASÜ’nün iyi bir spor altyapısı olduğunu ve bunu daha da geliştirmek için hem fiziki, hem de akademik düzenlemeler yaptıklarını kaydeden Rektör Şahin, “Öğrencilerimiz her yıl katıldıkları farklı organizasyonlarda ulusal ve uluslararası düzeyde önemli dereceler elde ediyor, yeni rekorlara imza atıyor. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu, 2018-2019 madalya sıralamalarını paylaştı. Üniversitemiz burada kendi yaşıtı kamu üniversiteleri içerisinde ikinci olurken, genel sıralamada da 14’üncü basamakta yer aldı. Yapılan çalışmaların ve spor altyapısını geliştirmeye dair atılan adımların isabetli olduğunu göstermesi bakımından da bu sıralama önem teşkil ediyor. Başta sporcu öğrencilerimiz olmak üzere, tüm hocalarımızı ve emeği geçenleri kutluyoruz” dedi.
Rektör Şahin, spor ve sağlık alanındaki ihtisaslaşma çalışmalarıyla, ASÜ’nün yükselişinin daha farklı bir boyut kazanacağının da altını çizdi.
ASÜ, ilgili dönemde gerçekleştirilen farklı branşlardaki sportif organizasyonlarda 10 altın, üç gümüş ve altı bronz olmak üzere, toplam 19 madalya kazandı.

ASÜ kendi yaşıtı kamu üniversiteleri arasında 19 madalya ile ikinci oldu

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