YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. ASÜ öğrencisi film yarışmasında ödül aldı

ASÜ öğrencisi film yarışmasında ödül aldı

10.02.2021 12:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ASÜ öğrencisi film yarışmasında ödül aldı

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından dördüncüsü düzenlenen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Uluslararası Öğrenciler Kültür ve Sanat Yarışması” tamamlandı.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından dördüncüsü düzenlenen ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Uluslararası Öğrenciler Kültür ve Sanat Yarışması” tamamlandı. Yarışmaya kısa film kategorisinde katılan Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Öğrencisi Sri Lankalı Umar Hashim Fazlur Rahman mansiyon ödülü aldı.
Yarışma bu yıl “Birlik” teması ile kısa film, fotoğraf ve resim olmak üzere üç branşta yapıldı. ASÜ Öğrencisi Umar Hashim Fazlur Rahman kısa film kategorisinde yarışmaya katıldı. Filmin yönetmenliğini yapan Rahman, görüntüleri de kendisi çekti. Rahman’ın, “Herkes Farklı Herkes Eşit” isimli filminde, günlük meşgaleler içerisinde olan farklı insanların namaz çağrısı ile birlikte mescide gitmesi ve aynı safta yan yana gelmesi konu ediliyor. Aksaray şehir merkezinde farklı mekanlarda çekilen filmde 12 amatör oyuncu yer alıyor. Duygusal kareleri ve teması ile dikkat çeken film, Müzisyen Yücel Arzen, Yönetmenler Emre Karapınar, Muhammet Erkam Bülbül, Fotoğrafçılar Ercan Arslan, Sevde Sevan Uşak ve Mehdi Öztürk ile Şairler İsmail Erdoğan, Cemal Toy ve Mehmet Lütfi Şen’in yer aldığı jüri tarafından mansiyon ödülüne layık görüldü. Umar Hashim Fazlur Rahman, ödülünü UDEF Başkan Yardımcısı Orhan Pekçetin’in elinden aldı.
ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Rahman’ı çalışması ve başarısı münasebetiyle tebrik etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İyi ki doğdun, iyi ki varsın''İyi ki doğdun, iyi ki varsın'
Adnan Otar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler Adnan Otar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler

Aksaray Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
06:11
Sabah
07:33
Öğle
13:03
İkindi
15:56
Akşam
18:23
Yatsı
19:40

Aksaray Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Eda Eczanesi
Merkez
İsaoğlu Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Agacoren
Nur Eczanesi
Eskil
Cıhan Eczanesi
Gulagac
Çorakçı Eczanesi
Ortakoy
Tümünü Göster
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Vali Aydoğdu Hasandağı’na “Yunus Emre Zirve Tırmanışı” gerçekleştirdi

Vali Aydoğdu Hasandağı’na “Yunus Emre Zirve Tırmanışı” gerçekleştirdi

Başkan Dinçer: “Sanayi sitesi yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edilecek”

Başkan Dinçer: “Sanayi sitesi yıl içerisinde hak sahiplerine teslim edilecek”

Aksaray'da, Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında Hasan Dağı'na tırmanış yapıldı

Aksaray'da, Yunus Emre ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsamında Hasan Dağı'na tırmanış yapıldı

Aksaray’da jandarmadan emniyet kemeri uygulaması

Aksaray’da jandarmadan emniyet kemeri uygulaması

Tuz Gölü havzasında yeni bitki türü keşfedildi

Tuz Gölü havzasında yeni bitki türü keşfedildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.