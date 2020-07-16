ASÜ Rektörü Şahin BAP akademisyenleriyle bir araya geldi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Uluslararası Aksaray Sempozyumunun şehirle alakalı çok önemli bir külliyatın ortaya çıkmasına vesile olduğunu, kapsamın bu yıl daha da genişletildiğini söyledi.

ASÜ Rektörü Şahin, 2020 yılı Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında destek alan akademisyenlerle bir araya geldi. 41 projenin desteklendiğini ve bu projelerden 37’sinin araştırma, dördünün ise lisansüstü proje olduğu kaydeden Prof. Şahin, “Emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi. Kasım ayında düzenlenecek olan Uluslararası Aksaray Sempozyumuna dikkat çeken ve bu çalışmanın ileriye dönük çıktılarını değerli bulduklarını söyleyen ASÜ Rektörü, dört yıldır sosyal bilimler eksenli gerçekleştirilen sempozyumun, bu yıl diğer alanlardan da bildiri kabul edeceğini aktardı. Şu ana kadar 300’ün üzerinde bildiri ile önemli bir birikimin ortaya çıktığını anımsatan Prof. Şahin, “Amacımız Aksaray’la alakalı, bilimsel denetimi yapılmış bir ‘e-Aksaray Ansiklopedisi’ oluşturmak. Bu nedenle sempozyumun kapsamını genişlettik” dedi. Açıklamasının son bölümünde yeni eğitim-öğretim dönemine dair hazırlıklardan da söz eden Şahin, “Uzaktan öğretim, yüz yüze öğretim veya ikisinin birleştirilmesi Biz, yeni eğitim-öğretim dönemi için uygulanacak her ihtimale hazırız. Senkron ve asenkron dersler için gerekli olan altyapımızı gün geçtikçe daha da geliştiriyoruz” diye konuştu.

BAP Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Algı ise, imkanlar dahilinde araştırmacılara BAP üzerinden destek vermeye çalıştıklarını belirterek, spor ve sağlık ihtisaslaşma alanına dair çalışmaların üretilmesi hususuna dikkat çekti.

Toplantı sonunda araştırmacılar, proje kapsamında yapacakları çalışmalarına ilişkin bilgiler aktardı.



