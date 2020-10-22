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ASÜ Rektörü Şahin: “Ortak gaye toplumun gelişimine katkı sunmak”

AKSARAY HABERLERİ  | 22.10.2020 16:42 | Son Güncelleme

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof.

ASÜ Rektörü Şahin: “Ortak gaye toplumun gelişimine katkı sunmak”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, geniş bir alanda çalışmalar üreten üniversitelerin ortak gayesinin, toplumsal pozitif gelişime projelerle katkı sunmak olduğunu söyledi.
ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Musa Yıldız’ı ziyaret etti ve yeni görevinde başarılar diledi. Üniversitelerin kültür, sanat, eğitim, spor, sağlık, teknoloji gibi geniş bir alanda yaptığı her çalışmanın ortak gayesinin, toplumun pozitif gelişimine katkı olduğunu ifade eden Şahin, samimiyet ve özveri içerisinde projeler üretme gayretinde olduklarını kaydetti. Rektör Prof. Musa Yıldız ise ziyareti münasebeti ile Rektör Şahin’e teşekkür etti.
Ziyaret, her iki Üniversitenin işbirliği içinde yapabileceği projelerin değerlendirilmesiyle tamamlandı.

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