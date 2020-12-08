ASÜ Türkiye’de 5, dünyada 186. oldu

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), GreenMetric çevreci üniversiteler 2020 sıralamasında Türkiye genelindeki devlet üniversiteleri arasında 5’inci sırada yer alırken, dünya genelinde ise 41 basamak birden yükselerek 186’ıncı sıraya yerleşti.

ASÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, geçen yıl elde ettikleri başarıyı bu yıl da sürdürdüklerini ve çevreci çalışmalar konusundaki standartları geliştirerek yola devam ettiklerini söyledi. Ekolojik duyarlılık konusunda samimi olduklarını ve üst üste iki yıldır, alanın en saygın listesinde pozitif gelişerek yer almalarının bunun bir yansıması olduğunu söyleyen Şahin, “Böylesi kıymetli bir listede bu yıl da üst basamaklarda yer almaktan dolayı gururluyuz ve mutluyuz. Mutlu olmamızın birkaç sebebi var. İlki; geçen yıla göre puanımızın yükselmesi. 2019 yılında 5 bin 925 olan puanımız bu yıl 6 bin 900’e yükseldi. Üniversitemiz elde ettiği bu puanla, Türkiye genelinde araştırmaya dahil 54 üniversite içerisinde genel sıralamada 7’nci, devlet üniversiteleri arasında ise 5’inci durumda. İkincisi; dünya sıralamamız 41 basamak birden yükseldi. 2019’da dünya geneli sıralamamız 227 iken, bu yıl 912 üniversite arasında 186 oldu. Üçüncüsü; çevre duyarlılığı konusunda sağladığımız istikrarı sürdürülebilir bir hale getirmiş olmak ve standartlarımızı geliştirmek” dedi.

Doğayla barışık enerji üretimi projelerimiz kabul edildi

GreenMetric sıralamalarının farklı kriterlerin değerlendirilmesinin ardından oluşturulduğuna dikkat çeken Prof. Şahin, çevre duyarlılığına ilişkin eğitim faaliyetleri, yeşil alan ve çevre düzenlemeleri, enerjinin verimli ve tasarruflu kullanımı, sıfır atık ve atık bertaraf uygulamaları, çevreci ulaşım biçimlerinin benimsenmesi gibi alanların puanlama kapsamında yer aldığını söyledi. Bahsi geçen her alana dair 2020 yılı boyunca önemli işler yapıldığını vurgulayan Rektör Şahin, “Bu yıl içinde oluşturduğumuz yeni alanlarla birlikte, kampüsteki yeşil alan miktarı 72 futbol sahası büyüklüğüne erişti. Bununla birlikte çevre duyarlılığını ön plana alan sosyal etkinlikler ve bilimsel içerikli faaliyetler nitelik ve nicelik bakımından artış gösterdi. Doğayla barışık enerji üretimi konusunda da kimi projelerimiz kabul edildi. Bu kapsamda, kampüste bulunan bazı binaların enerji ihtiyaçlarını güneş panelleriyle karşılamayı planlıyoruz. Konumlandırmalarla alakalı saha incelemeleri yapıldı” ifadelerini kullandı.