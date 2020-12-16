ASÜ ve Havelsan temsilcileri online toplantıda buluştu

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, ihtisaslaşma çalışmalarında üzerinde asıl durdukları noktanın bir işin büyüklüğü veya küçüklüğü değil, niteliği olduğunu söyledi.

Türkiye’nin en önemli teknoloji firmalarından birisi olan HAVELSAN ile spor ve sağlık alanındaki ihtisaslaşma kapsamında online bir toplantı gerçekleştirildi. İhtisaslaşmanın, üniversitelerin bazı bakımlardan farklılaşmasını ve yeni işler üretmelerini sağlayan bir proje olduğuna dikkat çeken Rektör Şahin, ASÜ’nün spor ve sağlık alanında ihtisaslaştığını anımsattı ve 2018’den buyana da spor ve sağlığın kesiştiği kümede çalışmalar yaptıklarını belirtti. Temel hedeflerinin, şehrin ekonomisine ve sosyal hayatına sürdürülebilir biçimde katkı sağlayacak projeler üretmek olduğuna dikkat çeken Şahin, “HAVELSAN’la da bu çerçevede ve ihtisaslaşma alanımıza uygun ölçüde işbirlikleri yapabiliriz. Biz, bu işi önemsiyoruz ve ihtisaslaşma çalışmalarında üzerinde asıl durduğumuz nokta işin büyüklüğü veya küçüklüğü değil, niteliği” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Deligöz, ASÜ Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Lalehan Akyüz ile HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özkan ve Sağlık Bilişim Grup Müdürü İsmail Küçükkülahlı’nın katıldığı online toplantı, yapılabilecek işbirliği çalışmalarına dair istişarelerle tamamlandı.



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